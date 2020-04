Il canto dell’amore (Una domenica dopopranzo al cinematografo)

Analisi del testo poetico di Umberto Saba

"Amo la folla qui domenicale,che in se stessa rigurgita, e se appenatrova un posto, ammirata sta a godersiun poco d'ottimismo americano.Sento per lei di non vivere invano,di amare ancora gli uomini e la vita.E le lacrime salgono ai miei occhi,e mi canta nel cuore una canzone:«Di', non ricordi una maglia arancione,e dello stesso colore un berretto,che la faceva simile a un'arancia?Di', non ricordi la piccola Erna?»È ancora viva la piccola Erna;anzi è più viva e più allegra d'allora.Io la credevo altrove, e qui non solala vidi, e in compagnia per la non bella.«Ero – mi disse poi – con mia sorellae col suo sposo.» Ed io non t'ho creduto.O buona, o cara, o piccola bugiarda,mai t'ho creduto. E di crederti ho finto.Fummo, un poco, infelici. E quando estintolo credi, il cuore a battere ritorna.E mai non batte così come quandoa lui morto cantavi un miserere.Non sono cose dolcissime e vereche ho dette? E non son forse io un solitario?Ed un poeta? E insieme anche qualcosad'altro e di meglio? Or questo a che mi vale?Se questa folla qui domenicalemi fosse estranea, mi fosse remota,un cimbalo sarei che senza graziarisuona, un'eco vana che si perde."La poesia Il canto dell'amore (Una domenica dopo pranzo al cinematografo) è una lirica scritta dal poeta italiano Umberto Saba che fa parte della raccolta di poesie dal titolo Il Canzoniere che è stato pubblicato nel corso dell'anno 1921. Questa raccolta poetica è stata poi riaggiornata più volte, tra cui quelle più importanti sono state riviste nell'anno 1945 e nell'anno 1948. In Il Canto dell'amore, Umberto Saba descrive una domenica trascorsa al cinematografico subito dopo pranzo. Ricorda come amasse, nel corso di quella domenica, stare in mezzo alla gente intenta a guardare un film presso il cinematografo. Afferma che, nell'osservare le persone presenti nel luogo suddetto, prova un grande sentimento di affetto sia verso il genere umano sia verso la vita.Ovviamente questo stato d'animo di amore incondizionato gli fa sovvenire anche una canzone. I temi presenti nella lirica riportata sono dunque quelli dell'affetto provato verso le persone, il ricordo che sovviene al poeta di un testo di una canzone. Inoltre Il Canto dell'amore (Una domenica al cinematografo) è anche una dichiarazione d'amore vera e propria verso la vita, come si riscontra dai seguenti versi: "Sento per lei di non vivere invano, di amare ancora gli uomini e la vita." Il linguaggio utilizzato è comprensibile agli occhi del lettore della poesia e riflette squisitamente il modo di scrivere del poeta triestino.