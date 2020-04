Umberto Saba: Meditazione

Meditazione

Breve analisi commentata di Meditazione di Umberto Saba

Sfuma il turchino in un azzurro tuttostelle. lo siedo alla finestra e guardo.Guardo e ascolto; però chel in questo è tuttala mia forza: guardare ed ascoltare.La luna non è nata, nasceràsul tardi. Sono aperte oggi le moltefinestre delle grandi case folte:d'umile gente. E in me una veritànasce, dolce a ridirsi, chi daràgioia a chi ascolta, gioia da ogni cosa.Poco invero tu stimi, uomo, le cose.Il tuo lume, il tuo letto, la tua casasembrano poco a te, sembrano coseda nulla, poi che tu nascevi e giàera il fuoco, la coltre era, la cunaper dormire, per addormirti il canto.Ma che strazio sofferto fu, e per quantotempo dagli avi tuoi, prima che unasorgesse, tra le belve, una capanna,che il suono divenisse ninna-nannaper il bimbo, parola pel compagn.Che millenni di strazi, uomo, per unadelle piccole cose che tu prendi,usi e non guardi; e il cuore non ti trema,non ti trema la mano;ti sembrerebbe vanoripensare ch'è pocoquanto all'immondezzaio oggi tu scagli;ma che gemma non c'è che per te valgaquanto valso sarebbe un dl quel pocoLa luna è nata che le stelle in cielodeclinano. Là un giallolume si è spento, fumido. Suonòil tocco. Un gallocantò, altri risposero qua e là.La poesia Meditazione è una lirica scritta dall’autore triestino Umberto Saba e che fa parte della celebre raccolta poetica dal titolo Il Canzoniere che è stato pubblicato nel corso dell’anno 1921 e che è stato revisionato in varie edizioni dal poeta nel corso degli anni. In questo componimento poetico Saba espone il suo pensiero relativo al percorso e alle imprese portate avanti dagli uomini nel corso della storia dalle origini fino ai nostri giorni. Vengono anche descritte le sue conquiste ottenute nel corso dei secoli e per lui il tempo presente viene dunque visto sotto un’altra luce.Queste riflessioni vengono effettuate dall’autore nel corso della sera in un contesto di pace e di serenità osservando dalla finestra un cielo molto limpido e azzurro costellato da stelle brillantissime e affrontano dei temi molto profondi; ad esempio vengono effettuate anche delle riflessioni dell’autore sul tema dell’amore, della donna, del senso atavico del dolore. Tra le considerazione fatte dal poeta si ricordano quelle relative al mondo degli uomini, alle loro abitazioni in cui vivono tante persone. Nell’ambito della poesia, Saba invita tutti gli individui a dare importanza a tutte le cose che capitano nella vita, non dandole dunque per scontate, in quanto un giorno le potrebbe rimpiangere. Inoltre afferma che nel mondo d’oggi l’uomo non tiene in considerazione la sofferenza e le privazioni provate in passato dalle generazioni antecedenti alla sua e dunque non prova alcuna commozione verso la sofferenza altrui. Il linguaggio utilizzato nella lirica è ricercato, in quanto il poeta utilizza dei termini arcaici come ad esempio coltre, cuna e addormirti.per approfondimenti vedi anche: