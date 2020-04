Levi, Primo - Biografia (4)

Biografia di Primo Levi

Primo Levi, scrittore e testimone delle deportazioni naziste, sopravvissuto ai lager tedeschi, nasce il 31 luglio 1919 a Torino, da una famiglia di origini ebraiche. Nel 1921 nasce la sorella Anna Maria, a cui resterà legatissimo per tutta la vita. Fin dalla tenera infanzia si caratterizza come un bambino cagionevole di salute, debole fisicamente e piuttosto sensibile.Nel 1934 Primo Levi si iscrive al Ginnasio Liceo D’Azeglio di Torino, istituto rinomato per aver ospitato decisi oppositori del fascismo, quali Augusto Monti, Franco Antonicelli, Umberto Cosmo, Norberto Bobbio e molti altri. Durante i suoi studi l’uomo mostra di essere un abile studente, caratterizzato da un pensiero notevolmente lucido e razionale. Egli ha anche una buona fantasia e una spiccata capacità creativa, il che lo facilita anche nelle materie di indirizzo umanistico. Importante per la sua formazione fu il contributo dello scrittore e poeta Cesare Pavese, che per qualche mese gli fu professore. E' comunque già evidente in Levi la predilezione per la chimica e la biologia, le materie del suo futuro professionale. Dopo il Liceo si iscrive alla Facoltà di Scienze all’Università di Torino, dove si laurea con lode nel 1941. Sulla sua laurea viene apposta, accanto al nome, la dicitura “di razza ebrea”, un particolare a detta sua tanto fatale quanto provvidenziale. Infatti tale “marchio discriminatorio”, come doveva essere in origine, mostra l’intelligenza di un uomo, appartenente ad un etnia da sempre pregiudicata e al contempo uno schiaffo al fascismo stesso.Nel 1942, per ragioni di lavoro, è costretto a trasferirsi a Milano, mentre la guerra infuria in tutta Europa e i nazisti entrano in suolo italiano. Il chimico nel 1943 si rifugia sulle montagne sopra Aosta, unendosi ad altri partigiani, venendo però quasi subito catturato dalla milizia fascista. Un anno dopo è internato nel campo di concentramento di Fossoli e successivamente deportato ad Auschwitz. Questa orribile esperienza è raccontata con dovizia di particolari, ma anche con un grandissimo senso di umanità e di altezza morale, nonché di piena dignità, nel romanzo-testimonianza, "Se questo è un uomo", pubblicato nel 1947, eterno documento a riprova delle violenze naziste, scritto da un uomo di grande personalità e soprattutto razionalità. In un'intervista concessa poco dopo la pubblicazione (e spesso integrata al romanzo), Primo Levi afferma di essere disposto a perdonare i suoi aguzzini e di non provare rancore nei confronti dei nazisti. Ciò che gli importa, dice, è solo rendere una testimonianza diretta, allo scopo di fornire un contributo personale affinchè si eviti il ripetersi di tali e tanti orrori. Viene liberato il 27 gennaio 1945 in occasione dell'arrivo dei Russi al campo di Buna-Monowitz, anche se il suo rimpatrio avverrà solo nell'ottobre successivo. Nel 1963 Levi pubblica il suo secondo libro "La tregua", dove narra il rientro in patria in seguito alla liberazione, per il quale gli viene assegnato il premio Campiello. Egli scrive anche molte opere di carattere scientifico e fantascientifico, non strettamente legate all’esperienza dei lager, quali "Storie naturali", che vince il Premio Bagutta, "Vizio di forma", "Il sistema periodico", premiato con il Premio Prato per la Resistenza, una raccolta di poesie "L'osteria di Brema" e altri libri come "La chiave a stella", "La ricerca delle radici", "Antologia personale" e "Se non ora quando", con il quale vince per la seconda volta il Premio Campiello. Infine scrive nel 1986 il libro "I Sommersi e i Salvati, ancora riconducibile al terribile periodo trascorso nei lager nazisti. Primo Levi muore suicida l'11 aprile 1987, ancora per motivazioni sconosciute, ma si presume a causa del dolore e del “senso di colpa” che affligge i sopravvissuti, unito alla rabbia per le sempre crescenti supposizioni negazioniste.