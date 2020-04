Capitolo 25 Principe - Analisi

Capitolo XXV Principe - analisi

In questo capitolo l'autore tratta della virtù e della fortuna, una vox media: può essere favorevole o avversa. Molti credono che le vicende umane siano governate dalla sorte e/o da Dio, che quindi gli uomini siano impotenti e che siano inutile che l'uomo si affanni per cambiare un qualcosa che è già stato stabilito.Tale concezione è simile a quella di Lutero. Machiavelli vive in un'epoca molto turbolenta, nella quale l'uomo si sente in balia degli eventi, sarà infatti anche lui stesso ad essere tentato di pensare che l'uomo sia in balia della sorte e di Dio, infatti si ritrovò imprigionato pur essendo stato onesto verso Firenze. Riflettee però poi sul libero arbitrio: Dante affermava che non ci sarebbe stato senso di punire o lodare l'uomo se fosse privo di responsabilità. Ritiene quindi sia necessario tenere conto sia di attribuzioni causali interne ed esterne e in modo che il nostro arbitrio abbia un ruolo sostiene che la sorte possa governare solamente il 50% della nostra esistenza. Paragone quest'ultima ad un fiume in piena, a cui non è possibile sottrarsi.Se però, per mezzo della mia virtù, si legge la realtà e si preparano degli argini prima della piena del fiume si evita che il fiume peggiori la condizione nella quale ci si trova. In altri termini la fortuna prevale laddove la virtù non si oppone. L'Italia viene infatti concepita come una campagna senza argini ed è per questo che è stata soggetta a molte variazioni in ambito politico, se invece avesse posseduto un principe la cui virtù era tale da proteggerla la Germania, la Francia e la Spagna o non sarebbero arrivate o non avrebbero recato alcun danno. Il principe per mantenere il potere deve essere flessibile e fra il coraggio e la cautela, deve essere coraggioso perchè il coraggio è più fruttuoso: la fortuna è donna e ama gli audaci. Il restante 50% della nostra vita è governato dalla virtù, l'uomo deve quindi essere flessibile ma è difficile per gli uomini esserlo: ognuno è ciò che è e se il nostro essere non risulta adatto alle circostanze è difficile modificarsi.Alcuni hanno fatto un paragone fra Lucrezia e il principe perché all'inizio è l'unica fedele, che rifiuta di andare a letto con un altro, ma dopo che è stata convinta va a letto e per sua scelta decide di diventare l'amante ed è l'unica a saper leggere la situazione e a trarne vantaggio. Quindi è come il principe che legge la realtà e coglie la situazione a suo favore.