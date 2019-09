Orbicciani, Bonagiunta - Voi ch'avete mutata la mainera

Bonagiunta Orbicciani

Voi ch'avete mutata la mainera

Bonagiunta Orbicciani si colloca prima dello stil novo e fa parte della scuola toscana. Era nato a Lucca e abbiamo 38 suoi componimenti, che ricalcano la lirica siciliana. In particolare è importante un sonetto indirizzato a Guido Guinizzelli, in cui lo accusava di aver cambiato il modo di scrivere d’amore. Guinizzelli sarà infatti il precursore del dolce stil novo. Bonagiunta aveva notato che il modo di poetare stava cambiando: lui accusa Guinizzelli e altri di introdurre un eccessivo intellettualismo nelle poesie d’amore. Il dolce stil novo di Guinizzelli era molto complesso. Si trattava per lo più di scrittori provenienti dall’università di Bologona, che aveva un elevatissimo livello culturale, e questo li porta, nelle loro poesie, a fare riferimenti culturali molto arditi, molto complessi e difficili da comprendere.È il sonetto scritto da Bonagiunta e indirizzato a Guido Guinizzelli. Attenzione: queste poesie non avevano nessun titolo. Siamo noi che glielo abbiamo dato dopo, prendendo il primo verso del componimento.Il sonetto è composto da due quartine e due terzine. Fa parte di una “tenzone” (= “gara”), cioè dei botta e riposta fra i poeti in cui dibattevano fra di loro o semplicemente scherzavano (es. quella fra Dante e Forese Donati, in cui i due si accusano scherzosamente). In questo caso lo scontro letterario è incentrato sul tema letterario. Bonagiunta accusa Guinizzelli di scrivere poesie troppo complesse e con riferimenti culturali troppo elevati e incomprensibili ed egli gli risponderà che se lui non aveva la cultura sufficiente per comprendere le loro opere, peggio per lui.1.Voi, ch’avete mutata la mainera2.de li plagenti ditti de l’amore3.de la forma dell’esser là dov’era,4.per avansare ogn’altro trovatore,5.avete fatto como la lumera,6.ch’a le scure partite dà sprendore,7.ma non quine ove luce l’alta spera,8.la quale avansa e passa di chiarore.Voi, che avete mutato lo stiledei piacevoli versi d'amoredalla loro forma precedente,per superare ogni altro poeta,avete fatto come la lanternache illumina le zone buie,ma non qui [in Toscana] dove risplende il sole,che supera con la sua luminosità [ogni altra luce].“Voi avete creato questa nuova maniera di poetare per superare nello stile tutti gli altri poeti e cercate con la vostra poesia di portare la luce, di illuminare le zone buie e oscure, come con una lanterna. Ma non ci riuscirete qui, in Toscana, dove splende la luce del più grande dei poeti, che supera con la sua luminosità tutte le altre. Qui probabilmente si parla di Guittone d’Arezzo, che è considerato il massimo esponente della lirica toscana. Tuttavia l’accostamento di parole “avansa - chiarore” fa pensare che si faccia invece riferimento a Chiaro Davanzati.9.Così passate voi di sottigliansa,10.e non si può trovar chi ben ispogna,11.cotant’ è iscura vostra parlatura.Allo stesso modo voi superate [tutti] in sottigliezzae non si può trovare qualcuno che spieghi bene [i vostri versi],a tal punto il vostro stile poetico è oscuro.“Siete diventati tanto sottili (in intellettualismo e in artifici retorici) che non si può trovare chi sia in grado di spiegare quello che voi dite, perché il vostro modo di poetare è oscuro (artificioso, intellettuale).