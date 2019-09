Angiolieri, Cecco - S'i' fosse foco (parafrasi e commento)

S'i' fosse foco - Cecco Angiolieri

Parafrasi

Commento

È il sonetto più famoso di Cecco Angiolieri ed è uno dei testi più rappresentativi della poesia comico realistica. Troviamo al suo interno una serie di anafore (ripetizione di una o più parole all’inizio del verso) che continuano con un periodo ipotetico con cui il poeta, in ton ironico e allo stesso tempo provocatorio, dice ciò che vorrebbe. È sostanzialmente votato all’anarchia, alla distruzione.S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo;s’i’ fosse vento, lo tempestereis’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo;s’i’ fosse papa, sare’ allor giocondo,ché tutti i cristiani imbrigherei;s’i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei?A tutti mozzerei lo capo a tondo.S’i’ fosse morte, anderei da mio padre;s’i’ fosse vita, fuggirei da lui;similmente farìa da mi’ madre.S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,torrei le donne giovani e leggiadre:e vecchie e laide lasserei altrui.Se io fossi il fuoco, brucerei il mondo;se io fossi il vento, scatenerei tempeste su di esso;se io fossi l’acqua, lo annegherei;se io fossi Dio, lo farei sprofondare;se io fossi il papa, allora sarei allegro,perché metterei nei guai tutti i cristiani;se io fossi imperatore, sai che cosa farei?Taglierei a tutti la testa per intero.Se io fossi la morte, andrei da mio padre;se io fossi la vita, fuggirei da lui;egualmente mi comporterei con mia madre.Se io fossi Cecco, come io sono e sono stato,prenderei le donne giovani e bellee lascerei agli altri le donne vecchie e brutte.All’inizio parla in maniera generica, ma notiamo già un tono iperbolico, pieno di aggressività, c’è l’idea della devastazione e della distruzione del mondo. Il senso del sonetto è molto chiaro: il poeta vorrebbe un completo sovvertimento, una totale anarchia, che vada al di sopra di ogni tipo di autorità. Viene presentata prima la natura, che è uno dei poteri che ci sovrasta, poi c’è il potere di Dio, il potere dell’imperatore, del Papa, la morte, la vita. Il poeta vorrebbe identificarsi nelle forze naturali e nelle autorità che sovrastano il mondo per sconvolgere e sovvertire l’intero mondo.Notiamo anche un gioco di antitesi (fuoco/acqua, padre/madre, morte/vita …), continue simmetrie (le anafore per esempio) e asimmetrie nell’organizzazione sintattica. Questo sottolinea quindi un’indubbia capacità letteraria: è una persona che sa scrivere, che conosce le varie figure retoriche …Importante è anche l’uso del linguaggio: il linguaggio ha un potere molto forte e la scelta dei vocaboli è decisamente studiata. “annegherei, tempesterei, arderei” indicano una devastazione totale. Cecco Angiolieri vuole in questo modo sottolineare il potere evocatore della parola: la parola può rappresentare la distruzione del mondo.