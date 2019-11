Che cos'è l'allegoria

La definizione di allegoria

L'allegoria (dal greco állos, "altro", agoréuo, "dico") è una figura retorica, già usata nell'antichità classica, con la quale si esprime un concetto astratto nascondendolo dietro un'immagine, un'azione o una cosa che sembrano dire altro ad esempio, nella Commedia dantesca, Virgilio è allegoria della ragione (o della filosofia, o della sapienza umana), mentre Beatrice lo è della fede (o della teologia). In ogni allegoria è possibile quindi distinguere un senso letterale (nei nostri esempi, i personaggi tratteggiati da Dante a partire dal mondo reale: I'uomo Virgilio, autore dell'Eneide, e Beatrice, una donna vissuta davvero a Firenze, conosciuta ed amata da Dante e morta nel 1290) e un secondo significato figurale, simbolico e astratto (negli esempi, rispettivamente, ragione e fede), che tuttavia in Dante non cancella affatto il senso letterale, ma vi ci aggiunge e lo completa. Nella mentalità religiosa medievale, portata a scoprire sempre un secondo significato, misterioso e trascendente, nei fatti del mondo reale, l'allegoria diventa un vero e proprio metodo di interpretazione sia dei libri sia delle vicende della vita quotidiana e della storia. E così ogni piano della realtà, dal mondo minerale a quello vegetale ed animale, viene letto in rapporto a significati allegorici di tipo morale e religioso, come mostrano i bestiari (raccolte enciclopediche di figure animali, ognuna legata ad un senso allegorico), i lapidari (repertori di pietre) e gli erbari (repertori di piante). La più nota e la più largamente diffusa di tali opere è il Fisiologo (nell'originale: Physiologus), traduzione latina di un testo greco risalente al II secolo, nel quale vengono presentati in chiave allegorica e in riferimento alla dottrina cristiana esseri reali, ma più spesso fantastici (come ad esempio la Fenice o l'Unicorno), appartenenti al regno animale e vegetale. Il metodo allegorico è, inoltre, ampiamente utilizzato per interpretare i testi non cristiani.