Tortino alle mele verdi

3 uova

3 tuorli

100 g di cioccolato fondente

120 g di burro

120 g di zucchero

50 g di farina 00

300 g di mele verdi

3 dl di panna da montare

100 g di zucchero

2 cucchiai di sciroppo alla menta

mediaun’ora e venti minuti + il tempo di riposoPer il ripienoFondere il cioccolato fondente a bagnomaria e aggiungere 100 g di burro.Montare le uova e i tuorli, aggiungere lo zucchero e la farina; aggiungere il cioccolato e mescolare il tutto. Distribuire un terzo del composto in uno stampo circolare e farlo raffreddare in frigo.Lavare le mele e tagliarle a fettine sottili con la buccia. Mettere le fettine di mele in una pentola con la panna e portare il tutto ad ebollizione. In un contenitore montare le uova e lo zucchero e aggiungere il composto di mele e panna. Far raffreddare la crema ottenuta e aggiungere infine lo sciroppo.Versare sul composto al cioccolato la crema di mele e panna lasciando un po’ di bordo libero.Distribuire sul bordo libero e sopra la crema il restante composto al cioccolato e metterlo a raffreddare in frigo per almeno due ore. Passato il tempo di raffreddamento cuocere il tutto in forno a 180°C per quaranta minuti circaVa servito freddo.