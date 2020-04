Dolce bicolore

150 g di farina

100 g di fecola

150 g di zucchero

200 g di burro

2 dl di panna da montare

50 g di cacao in polvere

3 uova

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito in polvere

1 cucchiaio di zucchero a velo

30 g di scaglie di cioccolato

sale

mediaun’ora e trenta minutiLavorare il burro fino a renderlo spumoso, aggiungere i tuorli, lo zucchero e la vanillina, un po' di farina e il lievito e la fecola, metà della panna.Dividere il composto in due diversi contenitori e da una parte aggiungere il cacao setacciato, montare gli albumi, aggiungere un pizzico di sale e aggiungerli a i due impastiMettere il composto al cacao e distribuirlo in una tortiera alta mezzo centimetro foderata con della carta fornoDistribuire l'impasto al cacao anche l'impasto chiaro formando una sorta di bordo di circa 3 cm, versare al centro l'impasto al cacao rimastoMettere la tortiera in forno a 180°C per 50 minuti circa, toglierla dal forno e lasciarla riposare per circa 5 minuti, polverizzare la sua superficie con lo zucchero a vero e decorare con la panna rimasta e con le scaglie di cioccolato.