Torta con gocce di cioccolato

Ingredienti

300 grammi di farina 00 setacciata;

200 grammi di zucchero;

4 uova intere;

1 bustina di lievito vanigliato per dolci setacciato;

105 millilitri di olio extravergine di oliva;

100 grammi di gocce di cioccolato (in alternativa, si può frullare o spezzettare al coltello del cioccolato)





Passaggio 1

Passaggio 2

Passaggio 3

Passaggio 4

In un recipiente alto, rompere le uova e versare lo zucchero semolato.Mescolare energicamente con una frusta (o con una forchetta, ma preferibilmente con le fruste elettriche) fino a quando non si ottiene un composto spumoso e omogeneo.Mentre si continua a mescolare, versare l'olio extra-vergine di oliva, la farina setacciata e il lievito setacciato. Gli ingredienti vanno aggiunti a più riprese, continuando a mescolare. Mescolare fino a quando non si ottiene un composto omogeneo e gli ingredienti sono amalgamati.Infarinare le gocce di cioccolato. Questo passaggio permette di evitare che le gocce cadano verso il fondo. In seguito, aggiungere le gocce di cioccolato all'impasto e mescolare.Imburrare e infarinare una teglia da 26-30 centimetri. Versare il composto in modo piuttosto omogeneo.Infornare a 175 gradi per circa quaranta minuti.Importante non aprire il forno nei primi 30 minuti di cottura.