Tortini di ricotta e limone e Zabaione al passito di Pantelleria

Tortini di ricotta e limone

Dolcetti dal delicato profumo di agrumi. Un fine pasto goloso e invitante

Difficoltà = facile; Preparazione = 20 min ;Cottura = 15 min

Ingredienti 6 persone

Per 8 tortini:

Ricotta vaccina 250 grammi

Burro 250 grammi

Zucchero semolato 200 grammi

Farina 00 150 grammi

Lievito mezza bustina

Uova 3 intere

Limone 1, succo e scorza



1 In una ciotola versate 250 grammi di ricotta vaccina, poi aggiungete 250 grammi di burro, 200 grammi di zucchero semolato,150 grammi di farina di tipo 00,mezza bustina di lievito e 3 uova intere, quindi profumate con il succo e la scorza di un limone grattugiata.

2 Amalgamate tutti gli ingredienti con l’aiuto delle fruste elettriche, oppure della planetaria, e lavorate fino a ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.

3 Imburrate e infarinate 6 stampini da forno. Poi, con una tasca da pasticciere, riempiteli con l’impasto. Cuocete nel forno preriscaldato a 200°C per 15/17 minuti. Se vi piace, serviteli con una crema al cacao.





Zabaione al passito di Pantelleria

Un dessert al cucchiaio soffi ce e leggermente alcolico, per chiudere con stile

difficoltà = facile; preparazione = 10 min ; cottura 5 min

Ingredienti 6 persone

Uova 6 tuorli

Zucchero 100 grammi

Passito di pantelleria 2 bicchierini

Per guarnire

Gocce di cioccolato 80 grammi

1 Montate i tuorli con lo zucchero lavorando con le fruste fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Preparate quindi la cottura a bagnomaria, mettendo sul fornello una pentola con tre dita d’acqua e adagiandovi all’interno un pentolino.

2 Trasferite il composto nel pentolino del bagnomaria e irroratelo con il Passito. Poi, montatelo con le fruste per ottenere una crema spumosa. L’importante è che durante la cottura l’acqua non raggiunga mai la bollitura.

3 Distribuite lo zabaione in coppette oppure in bicchierini, decorate con gocce di cioccolato e servite. Per una variante, alternate uno strato di frutta a piacere con un altro di crema allo zabaione e proseguite così fino all’orlo.