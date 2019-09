Tartine di sfoglia con zabaione freddo e uva

Ingredienti

Procedimento

Curiosità

Difficoltà:Facilissima;Tempo di preparazione: 20 minunti;Cottura: 20 minuti;Calorie: 380.Ingredienti per 4 persone1 disco di pasta sfoglia pronta3 tuorli, 100 g di panna fresca1 grappolo di uva nera3 cucchiai colmi di zucchero0,6 dl di Marsala1)Ritagliate la sfoglia in 4 dischi di 12 cm di diametro e rivestite 4 stampi di 8 cm, rialzando i bordi. Punzecchiate la pasta con una forchetta, appoggiatevi un disco di carta da forno, ricoprite con fagioli secchi e cuocete in forno a 200° per 20 minuti. Togliete dal forno, lasciate intiepidire e sformate i gusci di sfoglia.2 In una ciotola, montate la panna. In un pentolino, montate i tuorli con lo zucchero; aggiungete il Marsala e cuocete lo zabaione a bagnomaria. Appoggiate il pentolino su acqua ghiacciata e appena lo zabaione è quasi freddo, incorporate la panna e mettete in frigo.3 Al momento di servire, farcite i gusci di sfoglia con lo zabaione e suddidividete su ciascuno gli acini di uva lavati e asciugati.Pratica, pronta da usare appena tolta dal frigorifero e facile da tagliare in qualsiasi forma, la pasta sfoglia confezionata è perfetta per rendere veloce la preparazione di dolci come le tartine con lo zabaione.