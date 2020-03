Bignè di pesce



200 g di filetto di pesce

1 acciuga sotto sale

50 g di burro

150 g di farina

4 uova un limone non trattato

olio d'oliva extravergine

sale e pep



Preparazione: trenta minutiDifficoltà: media1): Lavare i filetti di pesce e cuocere a vapore per qualche minuto poi tritarli, lavare asciuga per eliminare il sale privarla della testa della Lisca centrale e si tarla2): In una pentola portare ad ebollizione 2,5 DL d'acqua, il burro un pizzico di sale, aggiungere la farina tutta in una volta Togliere dal fuoco e mescolare con un cucchiaio di legno3): Rimettere la pentola sul fuoco e lavorando con il cucchiaio a cuocere la pastella finché non si staccherà dal fondo formando una palla che comincerà a sfrigolare come se friggesse metterla poi in una ciotola e lasciarla raffreddare4): Quando la pastella sarà raffreddata aggiungere un uovo non aggiungendo il successivo Finché il precedente non sarà assorbito, la polpa di pesce l'acciuga tritata e la buccia grattugiata di un limone, aggiungere il sale il pepe e mescolare il tutto per ottenere un composto Ben amalgamato5): Scaldare l'olio in una padella e versare il composto a cucchiaiate e friggere finché non risulterà più gonfio leggermente durato, gocciolare e poggiare i bignè su un foglio di carta assorbente da cucina e servirli caldi