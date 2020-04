Dolce alle albicocche

8 mezze albicocche sciroppate

70 g di farina

20 g di cacao

80 g di zucchero

3 uova

15 g di burro

2,5 dl di latte

60 g di zucchero

4 tuorli

15 g di gelatina in fogli

3 dl di panna da montare

200 g di gelatina di albicocche

200 g di mousse al cioccolato

mediaun’ora + tempo di riposoPer la basePer il ripieno e la coperturaIn una ciotola montare le uova con lo zucchero, aggiungere la farina, il cacao, il burro fuso e mescolare il tutto.Rovesciare il composto ottenuto in una tortiera foderata da carta forno. Infornare l'impasto nel forno a 180°C per 35 minuti circa. Una volta cotto lasciare raffreddare.Fare ammorbidire della gelatina in acqua fredda virgola in un contenitore Sbattere i tuorli con lo zucchero e aggiungere il latte. Portare il composto ad ebollizione. Al composto aggiungere la gelatina, mescolare il tutto e Lasciare raffreddare, aggiungere infine la panna già montata.Togliere la torta dallo stampo e dividerlo a metà, eliminare la parte superiore. Sistemare la base della torta in cerchio da pasticceria e da aggiungere la mousse, sulla multa aggiungere le mezze albicocche e versare sopra la crema alla panna punto lasciare riposare la torta in frigorifero per circa un'ora.Togliere la torta dal frigorifero e aggiungere uno strato sottile di gelatina di albicocche e parla di nuovo in frigo per un'altra ora prima di servirla.