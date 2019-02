Torcetti alla farina di castagne e vaniglia con salsa al cioccolato

Ingredienti (per 20 biscotti)

200 g di farina 00140 g di farina di castagne100 g di zucchero8 g di lievito per dolci1 cucchiaino di cacao amaro in polvere2 uova;60 g di olio di semi1 cucchiaino di estratto di vanigliazucchero di canna

per la salsa al cioccolato :

190 g di panna fresca

150 g di cioccolato fondente tritato

30 g di zucchero;

1 pizzico di sale



Preparazione

1. In una ciotola capiente mescolate le farine con lo zucchero, il lievito e il cacao. Formate un incavo al centro, versate le uova, lievemente sbattute, l’olio vegetale e l’estratto di vaniglia, e lavorate fino a ottenere un panetto liscio e modellabile. Se necessario, regolate la consistenza con altra farina o con un po’ di latte. 2. Formate un cilindro, tagliatelo in 20 parti e modellate ciascuna porzione di impasto in un filoncino lungo circa 15 cm. Unite le estremità del filoncino e premete per sigillare la chiusura. Proseguite fino a esaurimento dell’impasto. Passate i torcetti nello zucchero di canna e trasferiteli in una teglia, foderata con carta forno, distanziandoli tra loro di un paio di cm. Infornate a 180 °C per circa 25 minuti. Sfornateli e lasciateli raffreddare. 3. Per la salsa: versate la panna in un pentolino con il cioccolato e lo zucchero; mettete sul fuoco bassissimo e fate fondere, mescolando con un cucchiaio in legno, fino a far sciogliere. Spegnete e unite il sale. Versate la salsa in una o più ciotoline e servite con i biscotti.