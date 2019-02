Crema di castagne al marsala con cavolfiore e formaggio erborinato

Ingredienti

per la crema di castagne 700 g di castagne già lessate1 cipollotto;1 porro piccolo20 ml di marsala1 l di brodo vegetale1 foglia di alloroolio extravergine di oliva;sale

per la finitura

20 cimette di cavolfiore già lessate

1 foglia di salvia

120 g di formaggio erborinato

1 noce di burro

Preparazione

1. Pulite il cipollotto e il porro, tritateli e fateli stufare in una padella con un filo di olio e un goccio di acqua a fiamma bassa. Una volta stufati, aggiungete le castagne e fate rosolare a fuoco vivace. Bagnate con il marsala e lasciate sfumare, quindi unite il brodo e l’alloro, regolate di sale e proseguite la cottura per qualche minuto ancora. 2. Intanto fate sciogliere il burro in una padella con la salvia. Unite le cimette di cavolfiore e fatele cuocere fino a renderle ben dorate. Tagliate il formaggio erborinato a cubetti. 3. Raccogliete le castagne in un mixer da cucina e frullate fino a ottenere una crema omogenea. Regolate di sale. Distribuite la crema nelle fondine individuali, completate con le cimette di cavolfiore e i cubetti di formaggio, e servite.



Per sbucciarle facilmente le castagne.

Esistono diversi trucchetti per pelare facilmente le castagne: prima di lessarle, mettetele in ammollo per qualche ora; quindi asciugatele, incidetele a croce e cuocetele in acqua con una foglia di alloro. Una volta cotte, si peleranno con grande facilità. in alternativa, potete scottare le castagne in acqua bollente per qualche minuto, quindi scolarle, asciugarle velocemente e proseguire la cottura in forno a 200 °C per circa 15- 20 minuti (o comunque fino a quando il guscio esterno si sarà leggermente dilatato). Sfornatele, raccoglietele in un panno pulito, lasciatele intiepidire e poi sbucciatele.