Torta con farina di castagne mandorle e salsa al caffè

Ingredienti (per 10 persone)

Preparazione

Salsa al caffè

90 g di farina di riso integrale90 g di mandorle già pelate90 g di farina di castagne100 g di zucchero integrale di canna100 g di olio di vinaccioli o di mais90 g di bevanda di soia o di risoe mandorle2 uova12 g di lievito per dolci1 pizzico di salevi servono inoltre1 cucchiaio di mandorleburrofarina1. Per la torta: tritate finemente le mandorle con un mixer da cucina fino a ridurle in farina. Raccoglietela in una ciotola, unite la farina di riso e di castagne, lo zucchero, il lievito e il sale, e mescolate per bene con una spatola.2. In un’altra ciotola sbattete le uova con l’olio e la bevanda di soia aiutandovi con una frusta. Versate gli ingredienti liquidi in quelli secchi e amalgamate con cura. Trasferite il composto in uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro, ben imburrato e infarinato, e distribuite sopra le mandorle.3. Infornate la torta a 170 °C e fate cuocere per circa 35-40 minuti o comunque finché sarà ben dorata (verificatene la cottura pungendola a fondo con uno stecchino che dovrà uscirne asciutto). Sfornate e lasciate intiepidire. Quando la torta sarà ormai tiepida, sformatela e tagliatela a fette. Accompagnate con la salsa al caffè e servite.Stemperate 20 g di maizena in un pentolino con poco latte di soia freddo. Aggiungete man mano il resto (in tutto 400 g) e fate cuocere a fuoco dolce fino ad addensamento. Unite 20 g di zucchero integrale di canna e 1 cucchiaino di caffè liofilizzato. Spegnete, mescolate e tenete da parte