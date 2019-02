Tiramisù al formaggio spalmabile e pere caramellate e scaglie di cioccolato

Ingredienti (per 2 persone)

Preparazione

per la crema:20 g di tuorlo (circa 1 tuorlo grande)40 g di zucchero150 g di formaggio fresco spalmabile100 g di mascarponeper la farcitura :4-5 savoiardi100 g di latte20 g di caffè della moka1 pera2 cucchiai di zucchero di canna1 noce di burroper la decorazione :40 g di cioccolato fondente1. Sbucciate la pera, eliminate il torsolo e tagliatela a cubetti. Fate sciogliere il burro con lo zucchero in una padella antiaderente, aggiungete i cubetti di pera e fateli cuocere per qualche minuto fino a quando saranno ben caramellati. A questo punto, aiutandovi con un colino, scolateli dal loro succo e fateli raffreddare. 2. Per la crema: lavorate il tuorlo e lo zucchero con le fruste elettriche fino a ottenere un composto chiaro e spumoso; incorporate il formaggio fresco spalmabile e poi il mascarpone, e proseguite a mescolare fino a ottenere una crema densa. 3. Tagliate i savoiardi della misura del bicchiere. Mescolate il latte con il caffè, inzuppate i savoiardi nella bagna ottenuta e sistemateli sulla base del bicchiere. Raccogliete la crema in un sac à poche con bocchetta rigata e coprite i savoiardi con uno strato di crema. 4. Distribuite un cucchiaio di cubetti di pera caramellata e ultimate con qualche ciuffetto di crema. Decorate la superficie con delle scagliette di cioccolato e fate riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire. e fate riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire.