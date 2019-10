Filetto di suino al sangiovese con pere caramellate e scalogno

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

Difficoltà= facileCottura = circa 5 minuti800 g di filetto di suinodi razza Mangalitza3 pere300 ml di sangiovesequalche rametto di timolimonato1 rametto di rosmarino1-2 foglie di salvia1 scalognozucchero di cannaolio extravergine di olivaburro di panna frescasalepepe della Tasmania1. Sbucciate le pere, eliminate il torsolo e tagliatele a spicchi; fatele ammorbidire in padella con una noce di burro e un cucchiaio di zucchero di canna. Levate le fettine di pera e tenetele da parte. Nel frattempo mettete in freezer una noce di burro e fatela congelare.2. Nella stessa padella mettete lo scalogno, sfogliato e diviso in quattro, sfumate con il vino e fate ridurre; aggiungete il rosmarino, la salvia e il timo, e lasciate in infusione. In una padella scaldate un filo di olio, disponete le fette di filetto e fatele rosolare per circa 3 minuti su ogni lato. Regolate di sale e di pepe.3. Filtrate la salsa, tenendo da parte lo scalogno, mettetela in una padella e fatela scaldare; aggiungete la noce di burro congelata e mescolate con una frusta. Salate e pepate. Distribuite il filetto nei piatti da portata e nappatelo con la salsa. Guarnite con le fettine di pera e lo scalogno, e servite.