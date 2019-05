Strudelino alla mela con gelato

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta:

Farina di tipo 00 150 g

Acqua tiepida 75 ml

Sale 1 pizzico

Aceto di vino bianco 1 cucchiaio

Olio di semi per spennellare

Per il ripieno:

Zucchero 50 g

Mele alto adige igp (golden delicious e/o Gala) 500 g

Pan di spagna sbriciolato 30 g

Cannella in polvere

Uvetta

Scorza di limone grattugiata

Burro fuso per spennellare

Zucchero a velo

Difficoltà = facile

Preparazione = 20 min + riposo

Cottura =14 min

Per la pasta dello strudel: impasta tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio, spennellalo con l’olio e lascialo riposare per almeno 20 minuti a temperatura ambiente. Per il ripieno: sbuccia le mele, tagliale a pezzettini, mischiale in una ciotola assieme allo zucchero, alla cannella in polvere, alla scorza di limone e all’uvetta. Alla fine aggiungi le briciole di pan di spagna per legare il tutto. Stendi la pasta sottilissima, ricoprila con le mele e arrotolala su se stessa. Spennella la superficie con il burro fuso e inforna a 180 °C per circa 14 minuti. Servi il rotolo a fette, spolverizzato con zucchero a velo e accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.

Variante: per un gusto diverso, aggiungi al ripieno di mele lamponi o ribes e servi lo strudel con gelato alla fragola/frutti di bosco,invece che alla vaniglia.