Pumpkin spider cupcakes

Ingredienti (per circa 12 pezzi)

125 g di polpa di zucca cruda50 ml di olio di semi40 ml di latte120 g di zucchero;4 uova140 g di farina 0060 g di mandorle tritate finemente8 g di lievito per dolcila scorza grattugiata di 1 arancia1 cucchiaino di estratto di vaniglia1 pizzico di sale

vi servono inoltre:

scagliette di cioccolato

girelle di liquirizia

confettini anicini

gelatina di albicocche



Preparazione

1. Tagliate la zucca a tocchetti, raccoglietela in un mixer da cucina, unite il latte e l’olio e frullate fino a ridurre in purea. Montate a neve fermissima gli albumi con un pizzico di sale. Lavorate i tuorli con lo zucchero, unite la purea di zucca, l’estratto di vaniglia e la scorza grattugiata dell’arancia, e mescolate per bene. 2. Unite la farina, setacciata con il lievito, e poi le mandorle tritate. Incorporate infine gli albumi montati a neve mescolando delicatamente e con movimenti dal basso verso l’alto. Distribuite il composto nei pirottini fino a metà altezza e infornateli a 180 °C per circa 20 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare. 3. Ritagliate le girelle di liquirizia in tanti pezzi lunghi 7-8- cm e infilatene 8 sulla sommità di ogni cupcake. Spennellate la superficie con la gelatina, cospargete con le scagliette di cioccolato e poi guarnite con i confettini. Lasciate rapprendere completamente prima di servire.