Pizza vegetale di zucca e fiocchi di avena con funghi ovoline di bufala e spinacini

Ingredienti (per 4 persone)

per la base; 450 g di polpa di zucca gialla (tipo Marina di Chioggia o Hokkaido)80 g di fiocchi di avena piccoli1 uovo2 cucchiai di olio extravergine di oliva1 cucchiaino da tè di origano secco1 cucchiaino da caffè di sale

per la farcitura

150 g di porcini a fette (anche surgelati)

125 g di ovoline di bufala

50 g di spinacini

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

1. Con una grattugia elettrica a fori piccoli o con un mixer tritate finemente la zucca e raccoglietela in una ciotola. Unite i fiocchi di avena , l’uovo , l’olio, il sale e l’origano sbriciolato, e lavorate l’impasto con le mani fino a ottenere un composto omogeneo. Coprite e mettete in frigo per 1 ora. 2. Trasferite il composto di zucca in una teglia rettangolare da 30x23 cm, foderata con carta forno , e stendetelo delicatamente fino a coprirla tutta . Infornate a 180 °C e fate cuocere per circa 25-30 minuti. 3. Intanto fate scaldare 2 cucchiai di olio in una padella. Unite i funghi e fateli saltare per una decina di minuti . Condite con un pizzico di sale. 4. Trascorso il tempo di cottura della pizza , sfornatela e distribuite sopra la metà delle ovoline, ben sgocciolate . Rimettete in forno e fate cuocere per circa 3-4 minuti o comunque fino a quando le ovoline saranno leggermente ammorbidite. 5. A questo punto togliete dal forno e completate con gli spinacini ,i funghi e le ovoline restanti. Trasferite la pizza su un tagliere, condite con un filo di olio e una macinata di pepe, e servite.