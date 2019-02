Mele e kiwi gratinati alla cioccolata bianca - Ricetta

Mele e kiwi gratinati alla cioccolata bianca

Ingredienti

Tappe da seguire

Si tratta di un dessert piuttosto insolito, facile e rapido da preparare, ma raffinato. Può essere elaborato anche da studenti al primo anno di studio di un istituto professionale alberghiero - addetti ai servizi di cucinaTempo di preparazione: 10 minutiTempo di cottura: 15 minuti in forno a 180°Vino consigliato: Prosecco bianco DOCLa quantità è indicata per otto porzioni• 4 mele• 4 kiwi• 50 cl di panna liquida• 8 uova• 160 grammi di zucchero• 160 g di cioccolata bianca grattugiata1. Sbucciare la frutta, tagliare le mele in quattro parti ciascuna ed i kiwi a fette. Quindi ripartire il tutto in 8 recipienti individuali adatti per gratinare (in francese “petits plats à gratiner”, che verranno portati direttamente ai tavoli.2. In un recipiente, sbattere le uova con lo zucchero e la panna. Aggiungere la metà della cioccolata poi versare sulla frutta. Passare in forno per 15 minuti.3. Servire ogni porzione individuale tiepida e cosparsa della parte rimanente di cioccolata. IL cioccolato si scioglierà leggermente.

La ricetta può essere anche declinata utilizzando altri frutti (albicocca, pesca, pera, fragola ma non arancia, né mandarino che non si adattano bene con la panna, a causa del gusto a volte un po’ acido)