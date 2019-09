Granita di anguria con panna e cioccolato

FacilissimaPreparazione: 15 min.Cottura: 15 min.Calorie: 320.500 g di polpa di anguria privata dei semi1 cucchiaio di succo di arancia100 g di zucchero200 g di panna fresca4 cucchiaini di liquore al cioccolato fondente (o al latte)1. Tagliate a pezzettini la polpa dell’anguria e fatela congelare in freezer in un contenitore di alluminio. Versate lo zucchero in una casseruola con 2 dl di acqua e il succo d’arancia e cuocete il composto a fuoco dolce fino a ottenere uno sciroppo denso.2. Montate la panna. Refrigerate in freezer per 30 minuti 4 bicchieri e aggiungete sul fondo 1 cucchiaino di liquore. Frullate grossolanamente l’anguria gelata con lo sciroppo di zucchero. Distribuite la granita nei bicchieri, aggiungete la panna spolverizzata di cioccolato grattugiato e servite subito.[h1]Codone farcito alle noci[/h2]Tritate 2 scalogni con 1 spicchio d'aglio, 80 g di gherigli di noci e qualche fogliolina di salvia. Incidete 1 codone di 1.2 kg nel senso della lunghezza con un taglio profondo, in modo da aprirlo a libro. Salatelo e pepatelo internamente e farcitelo con il composto di noci.Richiudete la carne e legatela stretta con spago da cucina. Rosolatela in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine e poi trasferitela in una teglia da forno. Scaldate 1 bicchiere di vino bianco in un pentolino, versatelo sulla carne e passate il tutto in forno caldo a 180° per 1 ora. Bagnate di tanto in tanto l'arrosto con il suo sugo e giratelo 2-3 volte. Verso metà cottura, salatelo e pepatelo. Servitelo con radicchio rosso cotto alla piastra.