Caprese con le pesche e Spiedini di anguria

Caprese con le pesche

Spiedini di anguria, feta e melone

- Ingredienti per 4 persone- Preparazione 15 minuti.- Cottura 1 minuto.- Calorie 5351 pomodoro cuore di bue piccolo e maturo • 4 grosse pesche gialle mature • 4 mozzarelle di bufala di 125 o 200 g l’una (secondo la dimensione delle pesche) • origano fresco • qualche stelo di erba cipollina • 1 limone non trattato • olio extravergine • sale, pepeImmergete il pomodoro per 30 secondi in acqua bollente, passatelo in acqua ghiacciata,sbucciatelo, tagliatelo a dadini,salate e fate sgocciolare conservando l’acqua. Tagliatele pesche lavate a fette di circa 1 cm di spessore. Affettate le mozzarelle allo stesso spessore. Disponete frutta e formaggio, alternati,nei piatti individuali. Emulsionate l’acqua dei pomodori con 4 cucchiai di olio, sale e pepe. Unite l’erba cipollina tritata e il pomodoro a dadini. Condite le capresi e completate con origano e scorza del limone grattugiata.- Ingredienti per 4 persone-Preparazione 15 min.- Cottura nessuna- Calorie 235250 g di feta • 1 fetta di anguria • 1/2 melone • 1 cipollotto di Tropea • paprika dolce in polvere • peperoncino piccante in polvere • qualche foglia di rucola • 2 rametti di timo • 1/2 limone • olio extravergine d’oliva • saleSbucciate l’anguria, tagliatela a dadi e conditela con il succo del limone, le foglioline di timo e un pizzico di sale. Tagliate a metà il melone e, con lo scavino, preparate tante palline della stessa dimensione dei dadi di anguria. Conditeli con paprika e peperoncino a piacere. Sciacquate la feta in acqua fredda per eliminare l’eccesso di sale. Tagliatela a cubetti, poco più piccoli della frutta. Montate gli spiedini alternando frutta e formaggio, allineateli su un vassoio, cospargeteli con il cipollotto affettato finissimo con la mandolina, completate con la rucola e un giro d’olio e servite.