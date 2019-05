Rotolo al mascarpone e lamponi

-Elaborata-Preparazione 40 min.-Cottura 35 min.- Calorie 365Ingredienti per 8 persone•120 g di albumi (4 albumi scarsi)• 250 di zucchero finissimo• 1 cucchiaino di aceto• 1 cucchiaino di amido di frumento• 150 g di crema pasticcera• 125 g di mascarpone• 125 ml di panna fresca• 125 g di lamponi• 60 g di mandorle a lamelle• 2 cucchiai di zucchero a velo1 Montate gli albumi in una ciotola finché inizieranno a formare una massa più compatta; a questo punto unite lo zucchero, un cucchiaio alla volta, per ottenere una meringa soda e lucida (meringa francese). Poi incorporate l’aceto e l’amido, mescolando con una spatola con movimenti dal basso verso l’alto.2 Foderate una teglia di 25x30 cm circa con un foglio di carta da forno, versatevi la meringa e livellatela con una spatola a gomito fino a darle una forma regolare.3 Cospargetela con le mandorle a lamelle e cuocetela nel forno preriscaldato a 150° per 30 minuti: si dovrà formare una sottile crosticina in superficie. Togliete la meringa dal forno e lasciatela raffreddare. Intanto montate la panna con 1 cucchiaio di zucchero a velo e poi mescolatela delicatamente con il mascarpone.4 Coprite la meringa con un altro foglio di carta da forno e rovesciatela delicatamente sul piano di lavoro. Spalmatela prima con la crema pasticcera e poi con il composto di panna e mascarpone. Distribuite i lamponi sulla superficie e arrotolate delicatamente la meringa,senza stringere troppo, aiutandovi con la carta. Rifilate le estremità del rotolo con un coltello e tenetelo in frigo almeno 1 ora. Spolverizzatelo con lo zucchero a velo rimasto solo prima di servire.