Cappelli di strega

Ingredienti (per circa 700 g di biscotti)

150 g di farina 00;25 g di cacao amaro in polvere;75 g di zucchero a velo vanigliato;125 g di burro morbido1 tuorlo;1 pizzico di sale

per la ganache al cioccolato:

70 g di panna fresca

150 g di cioccolato fondente

vi servono inoltre :100 g di pasta di zucchero di colore arancione; gelatina di albicocche

Preparazione

1. In una ciotola lavorate a crema il burro con lo zucchero e un pizzico di sale; unite il tuorlo e mescolate per bene. Incorporate la farina, setacciata con il cacao, e mescolate brevemente. Trasferite il composto su un piano di lavoro e impastate fino a ottenere un panetto morbido e omogeneo. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e trasferite in frigorifero per un’ora. 2. Per la ganache: tritate finemente il cioccolato e trasferitelo in una ciotola. Raccogliete la panna in un pentolino e mettete sul fuoco. Appena arriva al bollore, versatela sul cioccolato, lasciate in infusione per circa 1 minuto e poi mescolate fino a ottenere un composto liscio e vellutato. Fate raffreddare. 3. Trascorso il tempo di riposo, stendete l’impasto in una sfoglia spessa circa 3-4 mm. Con un coppapasta da 7 cm di diametro ricavate tanti dischetti e trasferiteli man mano su una teglia, foderata con carta forno. Infornate a 180 °C e fate cuocere per circa 10 minuti, quindi sfornate e fateli raffreddare su una griglia per dolci. 4. Stendete la pasta di zucchero in una sfoglia sottile e con un coppapasta da 4 cm di diametro ricavate tanti dischetti. Inumiditeli leggermente con la gelatina di albicocche e incollateli sui biscotti. Trasferite la ganache in un sac à poche con bocchetta liscia e formate dei grossi ciuffi al centro di ogni disco. Portate in tavola e servite.