Crostata senza cottura al cappuccino

Ingredienti

Preparazione

per la base:350 g di biscotti secchi al cacao150 g di burroper la crema al mascarpone e caffè:250 g di mascarpone30 g di caffè ristretto20 g di zucchero a veloper la mousse al cappuccino:300 g di cioccolato fondente420 ml di panna fresca liquida25 g di zucchero1 cucchiaino scarso di caffè solubileper la decorazione:1 fragola (o ribes)foglioline di menta1. Per la base: raccogliete i biscotti in un mixer da cucina e frullateli fino a renderli una polvere. Versate il burro fuso e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Distribuite questo composto in una tortiera quadrata (da 35 cm di lato) e con l’aiuto di un cucchiaio e dei polpastrelli pressatelo sul fondo e contro le pareti della teglia in modo da ottenere una base perfetta e compatta. Lasciate riposare in frigorifero per almeno 30-40 minuti. Trascorso questo tempo, sformate la base e trasferitela su un piatto da portata.2. Per la crema: montate in una planetaria il mascarpone e lo zucchero a velo; incorporate a filo il caffè, con la frusta sempre in movimento. Con una spatola spalmate la crema al mascarpone sulla base, livellate e lasciate riposare in frigo.3. Per la mousse: montate 180 ml di panna e conservate in frigo. Portate a bollore 240 ml di panna con lo zucchero e il caffè solubile in una casseruola. Versate il liquido bollente sul cioccolato, tritato, e mescolate fino a far sciogliere completamente. Spegnete e lasciate intiepidire.4. Appena il composto si sarà intiepidito, incorporate la panna montata mescolando delicatamente e con movimenti dall’alto verso il basso. Fate riposare in frigorifero fino ad addensamento. Raccogliete la mousse in un sac à poche con bocchetta rigata e realizzate tanti riccioli sulla superficie del dolce. Decorate con una fragola tagliata a metà e un ciuffetto di menta, e servite.