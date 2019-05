Carpaccio di speck e Pere ripiene al forno

Carpaccio di speck a modo mio

Ingredienti per 4 personeSpeck Alto Adige IGP 300 g;Cavolo rapa 1 (medio);Mela Alto Adige IGP (gala,golden delicius) 1;Yogurt al naturale 3 cucchiai per condire;Sale;Succo di limone;Aceto di mele;

Per decorare

Fettine di mela,prezzemolo, menta,crescione

Difficoltà = facile

Preparazione/ cottura = 10 min

Disponi lo Speck Alto Adige IGP in fettine sottili su un piatto. Pela il cavolo rapa e lava la Mela Alto Adige IGP, poi grattugia entrambi. Unisci gli ingredienti in una ciotola, aggiungendo lo yogurt, un pizzico di sale, succo di limone e aceto a tuo piacimento. Utilizzando un coppapasta rotondo adagia il tortino di mela e cavolo rapa sul carpaccio di speck. Decora il tuo piatto con sottili fettine di mela, prezzemolo, menta e un ciuffetto di crescione.

Variante: se non trovi il cavolo rapa o desideri un gusto più delicato,puoi usare anche rucola, valeriana o insalata di stagione.

Il segreto: Per questa ricetta, ricordati di tagliare lo Speck Alto Adige IGP quanto più sottile possibile e sempre contro fibra!

Pere ripiene al forno

Frutta fresca, secca, amaretti e gocce di cioccolato per un dessert irresistibile

Ingredienti 6 persone:

Pere kaiser 6 medie

Amaretti 150 g

Mandorle intere 20 g

Mandorle tritate 100 g

Zucchero 100 g

Gocce di cioccolato 50 g

Rum 1 cucchiaio

Vino bianco 1 bicchiere

Difficoltà = facile

Preparazione = 15 min

Cottura = 30 min

1 Lavate le pere senza sbucciarle e tagliatele a metà eliminando il torsolo. Aiutandovi con un cucchiaio, scavatele delicatamente, per creare una cavità per la farcitura. Poi, tagliate a dadini la polpa ricavata.

2 Versate i dadini di polpa di pera in una ciotola, unite gli amaretti e le mandorle: quelle intere e quelle tritate. Poi, aggiungete le gocce di cioccolato, metà dello zucchero e il rum, quindi amalgamate con cura.

3 Usate il composto per farcire le pere. Imburrate una teglia e adagiatevi le pere, quindi irrorate con il vino e, infine, spolverizzate con lo zucchero restante. Cuocete nel forno ventilato a 175°C per 30 minuti circa.