Alimentazione in gravidanza e in allattamento

Alimentazione in gravidanza

sorveglianza medica regolare

evitare stress e sforzi

1,5-2 kg alla fine del 3° mese, 3,5-5 kg al 5° mese e 9-12 kg al termine della gravidanza

Controllare periodicamente il peso

Mangiare poco e spesso

Aumentare il consumo di verdure e frutta

Bere acqua a più riprese e non solo ai pasti

Abolire o ridurre al minimo alcol e caffè

Abolire cioccolato e cibi troppo grassi

Mantenersi attivi camminando tutti i giorni

Non fumare e non assumere farmaci senza autorizzazione medica

Iniziare la gravidanza, per quanto possibile, in condizioni di peso forma

Controllare con cura l’aumento di peso durante la gravidanza

Porre molta attenzione alla scelta dei cibi da consumare

Astenersi dal fumo

Mantenere una regolare attività fisica

Alimentazione durante l'allattamento!

Porre molta attenzione nella scelta degli alimenti da consumare

Incrementare il consumo di frutta e verdure fresche

Evitare gli alimenti che possano conferire un odore sgradevole al latte

Evitare il consumo di cibi piccanti

Evitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche

Limitare o eliminare il consumo di caffè e tè

La donna in gravidanza deve seguire una alimentazione equilibrata in rapporto ai bisogni del suo organismo ed a quelli dello sviluppo dell’embrione. Il periodo gravidico comporta:- una- uno stile di vita tranquillo per- pesate frequenti per controllare l’aumento ponderale, che dovrebbe essere progressivo cioèUna crescita ponderale molto inferiore rispetto a quella indicata può avere ripercussioni sullo stato di salute della madre (ridotta resistenza alle malattie e gestosi) e sul nascituro (immediati: nascita sottopeso, difetti congeniti, mortalità; a distanza di tempo: ritardo della crescita e dello sviluppo). Un aumento di peso eccessivo va evitato, perché è faticoso per la madre e comporta dei rischi al momento del parto, inoltre il nascituro è a rischio di sovrappeso e obesità.Nel periodo pregravidico l’alimentazione deve essere varia e leggermente più abbondante. Mentre durante la gravidanza devono essere incrementate l’energia e le proteine, assumendo 1 g in più al giorno nel primo trimestre, 8 g in più al giorno nel secondo trimestre e 26 g in più al giorno nel terzo trimestre, inoltre aumenta la necessità di calcio, poiché il feto ne ha bisogno per lo sviluppo scheletrico e se non viene fornito con l’alimentazione viene preso dalle ossa materne che vanno incontro a decalcificazione e aumenta la necessità di fosforo. Il fabbisogno medio di ferro viene raddoppiato nell’ultima fase della gravidanza e aumenta il fabbisogno di folati che prevengono la “spina bifida” (malformazione genetica a carico della colonna vertebrale) del feto. Deve essere sempre assicurato un giusto apporto di acqua e occorre eliminare il consumo di bevande alcoliche e ridurre drasticamente le bevande nervine.Perbisogna:Lesono:sono: bevande nervine contenenti caffeina o sostanze simili, bevande alcoliche, superalcolici e insaccati di maiale.Il fabbisogno di una donna che allatta è leggermente superiore rispetto a una donna incinta. L’incremento di energia dipende dalla quantità di latte prodotto ed è di circa 400-500 kcal al giorno. L’incremento del fabbisogno di proteine giornaliero è di circa 16 g nei primi sei mesi e 10 nel secondo semestre, di cui il 50% deve essere di origine animale. Durante l’allattamento è importante l’assunzione adeguata di vitamine e sali minerali. Inoltre per il buon funzionamento dell’apparato digerente è necessaria un’adeguata assunzione di fibra mediante il consumo di cereali integrali, ortaggi, legumi, verdura e frutta fresca, questi alimenti oltre alla fibra contengono anche proteine, vitamine, sali minerali e acqua. Lo stato nutrizionale della madre può influenzare la quantità e la qualità del latte che produce, anche se l’organismo cerca di mantenere inalterata la sua composizione. L’allattamento al seno è il mezzo naturale e insostituibile per assicurare al bambino tutto quello di cui necessita per nutrirsi, per difendersi dai microrganismi di cui sono circondati e per crescere in modo appropriato. Per questo l’allattamento al seno della madre è alla base di uno sviluppo fisico, mentale, sociale ed emotivo normale del bambino. La produzione di latte si regola in base alle necessità del bambino, per cui tramite la suzione il neonato dà vita ad un riflesso nervoso che assicura la produzione continua e abbondante di prolattina. Il latte viene prodotto grazie all’azione di due ormoni, la prolattina per la produzione di latte e l’ossitocina per l’emissione del latte.Lesono:sono: cavolo, aglio, cipolla, asparagi e peperoni, spezie, cibi fritti, formaggi fermentati, crostacei e molluschi, selvaggina, dolci farciti con creme e liquori aromatizzati, cacao e cioccolato, fragole, uva, ciliegie, pesce e albicocche, bevande nervine contenenti caffeina o sostanze simili, bevande alcoliche, superalcolici e insaccati di maiale.