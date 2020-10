Alimentazione nell'età adulta, nella terza età e durante la menopausa

Alimentazione nell’età adulta

L’età adulta inizia intorno aie si protrae fino ai. Il fabbisogno energetico dovrà essere correlato allo stato nutrizionale dell’individuo. Se il soggetto è normopeso le calorie da assumere dovranno essere di mantenimento, adeguate alle necessità. Se il soggetto è sottopeso o sovrappeso, l’apporto calorico dovrà essere corretto, aggiungendo o togliendo una quantità di calorie.La distribuzione calorica giornaliera dei macronutrienti dovrebbe essere:L’alimentazione deve essere varia, moderata e ricca di verdura e frutta di stagione, ripartita in, quindi colazione (20%), spuntino (5%), pranzo (40%), merenda (5%), cena (30%). I consigli da seguire per un’alimentazione corretta nell’età adulta sono:Nell’età senile il ritmo delle funzioni vitali rallenta e di conseguenza diminuisce il fabbisogno energetico, tuttavia occorre stare attenti alla giusta somministrazione dei vari nutrienti. Secondo i LARN il fabbisogno medio per i soggetti da 60 a 75 anni è di circae di, quote che si riducono dopo i 75 anni. Inoltre lo stato nutrizionale dell’anziano viene influenzato da molti fattori, come ad esempio masticazione inadeguata, morte del coniuge, digestione imperfetta, solitudine, scarsa educazione alimentare. I consigli da seguire per un’alimentazione corretta durante la terza età sono:La menopausa indica il periodo di vita della donna corrispondente al termine del ciclo mestruale e avviene solitamente tra i 45 e i 55 anni. In questo periodo si verifica:La dieta in questa fase deve essere varia e leggera. Si devono