Isola di Procida, dove si trova e cosa vedere?

Il borgo dei pescatori conosciuto come la " Marina Corricella " rappresenta sicuramente uno dei maggiori poli di attrazione dell'isola con i suoi vicoli e i suoi raggruppamenti di piccole case dai colori caratteristici. Tra gli altri quartieri popolari dell'isola si incontrano anche quelli di Sent'cò, Marina Grande, San Leonardo, Santissima Annunziata, Sant'Antuono, Sant'Antonio e Chiaiolella, Semmarezio .

Ad aggiudicarsiè stata, l’isola che da sempre rappresenta una delle perle del Mediterraneo. Scelta da una giuria di esperti presieduta da, professore all’Università Bocconi di Milano, il 18 gennaio è stata ufficialmente proclamata punto di riferimento della cultura nel 2022 da, l’attualeGuarda anche:Tra le varie città candidate per l’ambito titolo che ogni anno dal 2015 viene assegnato ad una città italiana diversa, Procida è stata quella che ha convinto maggiormente la giuria non solo, ma anche perché si è resa promotrice di diverse attività interessanti e originali dal punto di vista turistico e culturale.Presentata al bando con il programma intitolato “”, Procida è stata nominata la vincitrice indiscussa per i suoi numerosi progetti culturali (44), artisti in attività (240), quasi un anno di programmazione (330 giorni), le numerose opere originali prodotte (40), e infine gli spazi pubblici riconvertiti ad ambienti culturali (8).Dopo la decisione di lasciare il titolo alla Parma nel 2021, vincitrice nel 2020, che a causa del Covid ha subito un arresto di tutte le attività previste nel corso dello scorso anno, nella cerimonia di proclamazione, Franceschini stesso ha commentato l’elezione di Procida a Capitale italiana della Cultura nel 2022 affermando che “il progetto culturale presenta. Il contesto di sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale, che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee”. Procida ha dunque avuto il merito di configurarsi come “. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura, che dalla piccola realtà dell’isola si estende come un augurio per tutti noi, al paese, nei mesi che ci attendono”.L’isola di Procida si trova nele con le altre isole campane di Ischia, Capri, Vivara e Nisida forma l’arcipelago delle. Procida è facilmente raggiungibile con. Detta anche l’per i suoi agrumi grandi come cedri, rappresenta. Situata all’estremità del, reso celebre dalle reminiscenze del mito di Odisseo e allo scontro fra dèi e giganti, ha fatto spesso da sfondo ad opere letterarie e cinematografiche di fama internazionale. È proprio Procida infatti l’ambientazione scelta da Elsa Morante nel suo celebre romanzo “” e da Alphonse de Lamartine nel suo libro “”.Tristemente nota anche nella storia per la resistenza dei procidani contro il drammatico sbarco del pirata Khayr al Din Barbarossa avvenuto nel 1535 che portò il saccheggio dell’isola, in tempi moderni è stata scelta anche da grandi registi come sfondo di pellicole di successo internazionale come “” con Massimo Troisi e “” con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett e Jude Law.Procida offre un ventaglio diversificato di possibili di attività per tutti i gusti. Tra le principali mete di interesse turistico ci sono: