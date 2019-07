Le cose che NON devi mettere nella valigia per le vacanze

Mazzo di chiavi

La partenza è il momento più eccitante, ma per alcuni può essere fonte di ansia e stress. La causa? La valigia, ovviamente! Chi di voi infatti, preoccupato dal pensiero di dimenticare qualcosa, non l'ha riempita di cose inutili che puntualmente non ha mai usato? Se aggiungiamo poi anche dei genitori ansiosi, il bagaglio raddoppia di peso e di volume.Guarda anche:Ecco, non so come dirvi che almeno in vacanza potete separarvi dal vostrodel peso di 4 kg completo di: chiavi di casa, del motorino, della macchina, chiavi della casa dei nonni, della casa al mare, dell’armadietto della palestra o della piscina e di un’inutile e voluminosa serie di portachiavi di dubbio gusto, mediamente pelosetti e morbidosi, dono di fidanzate/i, amici e fratelli minori. Ricordate che in vacanza le parole d’ordine sono. E questo vale anche per le vostre tasche. Se proprio non riuscite a farne a meno, tenetelo pure per il viaggio. Una volta che vi sistemate in stanza potreste staccare le chiavi di casa dal “sacro mazzo” ed infilarle in qualche tasca sicura della valigia fino alla ripartenza.Shampoo e balsamo nella loro confezione da un litro e mezzo sono sicuramente prodotti che troverai nel luogo di destinazione, in confezione ridotta. Sicuro poi di volerti portare appresso il detersivo per il bucato? In ogni località di vacanza puoi fare la lavatrice con pochi centesimi nei negozi appositi.Per non viaggiare con una valigia pesantissima, uno dei trucchi più usati è quello di dividersi gli accessori, come il phon o altri utensili per i quali si può fare un po' per uno.Incredibilmente, al momento di preparare la valigia, veniamo colti (e colte soprattutto!) dalla nostalgia die che poco prima della partenza riacquistano un nonsoché di nuovo e affascinante. Le cronache di viaggio delle ragazze parlano diche verranno ignorati durante la vacanza. Lo stesso destino che li aveva relegati in un angolo buio dell'armadio prima della partenza.Tipico di ragazzi e ragazze è quello di prevedere almeno una serata di gala nell’arco della propria vacanza. Quello sarà il momento di tirare fuori i pezzi da novanta del vostro bagaglio. E allora ecco che gli uni portano con sé lee le altre. Inutile dire che queste cose saranno destinate a rimanere al buio della valigia per tutto il tempo. Dopo le due ore che impiegherete per decidervi su cosa mettere per la serata deciderete che è meglio stare comodi, sentirsiè essenziale e sapere di avere addosso oggetti preziosi è una responsabilità un po' troppo grande!I vostri genitori vi porteranno allo sfinimento nel tentativo di farvi portare con voi il famigerato. Generazioni e generazioni di ragazzi in vacanza hanno subito lo stress da marsupio! Chiedete ai vostri fratelli e sorelle maggiori per credere. Il marsupio è quell'oggetto da tenere ben stretto in vita, magari sotto la maglietta, o peggio ancora da appendere al collo - nel peggiore stile tamarro che l'uomo ricordi - in cui riporre documenti, soldi o cellulare. Solo dopo esservi resi conto di dover inscenare uno spogliarello ogni volta che dovrete pagare un gelato o una bottiglietta d'acqua capirete che è. Il marsupio tenetelo in valigia. Ma ai genitori non ditelo!Vi state recando su un'isola deserta?Se la risposta a questa domanda è no allora prima di chiudere la valigia fate un respiro grande grande e. A meno che la vostra meta non sia un eremo sperduto sul Karakorum o l’ultimo scoglio inesplorato in mezzo all’oceano, potrete acquistare quello che vi serve ovunque nel mondo. E se per una settimana dovrete rinunciare al caffè con la moka, sopravviverete. Sempre meglio. Con la mente e soprattutto con la valigia!