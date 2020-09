Universitaly non funziona? Quando e come vedere la graduatoria nazionale

Quando esce la graduatoria nazionale?

Come vedere la graduatoria nazionale

Gli assegnati sono coloro che hanno totalizzato un punteggio talmente alto da essere i destinatari dei posti indicati nella sede di prima scelta. In questo caso l’immatricolazione dovrà avvenire entro 4 giorni lavorativi o il proprio posto verrà ceduto ad altri attraverso i successivi scorrimenti di graduatoria.

Risultano prenotati invece coloro che sono destinatari di un posto disponibile in una delle sedi indicate fra le proprie preferenze successive alla prima. In questo caso possono decidere di immatricolarsi in una delle sedi in cui sono prenotati, oppure aspettare i successivi scorrimenti di graduatoria per vedere se si rendano disponibili preferenze ritenute migliori. Anche per i prenotati comunque il termine di tempo concesso per decidere è di 4 giorni, alla scadenza dei quali, se non si sarà indicato nulla si verrà cancellati definitivamente dalla graduatoria.

Lo status fine posti indica che la posizione, al momento della pubblicazione della graduatoria, è lontana dalla posizione minima utile per riuscire ad entrare in una delle università scelte al momento della domanda di iscrizione al Test Medicina 2020, e che tutti i posti delle sedi che scelte sono già stati occupati. Bisogna quindi aspettare i prossimi scorrimenti.

Se un candidato risulta in attesa, vuol dire che non ci sono posti disponibili, al momento, nelle sedi da lui indicate. Ma non tutto è perduto, perché gli ultimi ammessi in almeno una di queste preferenze sono distanti poche posizioni in graduatoria da lui. Questo vuol dire che ci sono buone speranze, nei successivi scorrimenti di graduatoria, di rientrare. Infatti, se alcuni degli assegnati o prenotati decidessero di rinunciare e di non immatricolarsi, potrebbe liberarsi un posto in tempi relativamente brevi.

Momento cruciale per i ragazzi che stanno aspettando con ansia di vedere isvolte qualche settimana fa. Oggi, per entrambi i test, è fissata la data della pubblicazione della, punto di svolta per tutti gli aspiranti medici, odontoiatri e veterinari. Infatti solo da oggi si potrà vedere se si è assegnati alla sede per cui si è fatta richiesta o prenotati a un'altra sede tra quelle indicate al momento dell'iscrizione.Lo scorso anno per le 8 del mattino era già online la graduatoria di medicina. Quest'anno invece sembra che gli aspiranti universitari dovranno avere un pochino di pazienza in più. Niente paura, però: è ormai solo questione di tempo,. Non appena Universitaly tornerà online e il Cineca caricherà i dati, ogni candidato potrà controllare la sua posizione e scoprire se avrà ottenuto lo status di assegnato o prenotato. Per adesso infatti non è arrivata nessuna comunicazione di rinvio da parte del MUR, per questo entro la giornata di oggi, data fissata per la pubblicazione della graduatoria, si saprà finalmente il risultato.Leggi anche:Per conoscere la graduatoria, non appena si potrà accedere a Universitaly, i candidati dovranno entrare nella propria area personale con gli accessi forniti al momento dell'iscrizione al test. A quel punto saranno al corrente del proprio stato.Questo può corrispondere a 'assegnato', 'prenotato', 'in attesa' o 'fine posti'.