Domande e risposte del test di Medicina 2020: il questionario ufficiale risolto

Risposte test medicina 2020

La fatidica data per gliè arrivata: ilsi è svolto oggi. I posti disponibili quest’anno sono aumentati rispetto agli scorsi fissandosi a. Il minimo punteggio necessario per entrare nella graduatoria è 20 e il punteggio viene assegnato come segue: 1,5 punti per ogni risposta esatta, - 0,4 punti per ogni risposta errata e 0 punti per le risposte non date.Tutte le aspiranti matricole vogliono sapere quali risposte hanno azzeccato e quali, invece, hanno sbagliato così da poter calcolare il proprio punteggio prima dell’uscita della graduatoria. Vediamo allora lee le(LA RISPOSTA ESATTA E' SEMPRE LA A)Guarda anche:Il test di medicina 2020 prevededa svolgere in massimo 100 minuti e con questa suddivisione delle domande: 12 quesiti di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica. Per ogni risposta corretta verranno assegnati 1,5 punti, mentre ne vengono tolti 0,4 in caso di risposta sbagliata. Se la risposta è lasciata in bianco, non viene tolto né assegnato alcun punto.Sulla base dei risultati verrà pubblicata la graduatoria Medicina 2020 nazionale di merito nominativa. Quando uscirà la graduatoria? Occorre aspettare più o meno due settimane dal test, qualcuna in più se si vuole avere la possibilità di visionare il test. CINECA pubblicherà il punteggio ottenuto da ogni candidato nella sua area riservata sulla piattaforma online Universitaly e il 25 settembre ognuno potrà visionare il proprio elaborato. La graduatoria dovrebbe essere pubblicata in data 29 settembre 2020. Vediamo ora di seguito i risultati e le