17 settembre 2019

18 settembre 2019

19 settembre 2019

27 settembre 2019

1 ottobre 2019

9 ottobre 2019

Accesso programmato: graduatoria nazionale, come funziona

Iscrizioni test ingresso 2019

Risultati dei test ingresso 2019

Graduatoria nazionale, assegnato o prenotato

Controllare sempre la graduatoria nazionale

Parità di punteggio in graduatoria nazionale

Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

Per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica.

Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

Iscrizione al secondo anno o successivi

, come funziona? Skuola.net vi illustra, il cui scopo è essenzialmente quello di garantire i posti agli studenti migliori sul territorio.Guarda anche:- Vengono pubblicati i risultati del test ingresso Medicina 2019 - Vengono pubblicati i risultati del test Veterinaria 2019 - Vengono pubblicati i risultati del test Architettura 2019 - sul sito Universitaly, del loro punteggio e dei loro dati anagrafici.- viene pubblicata la graduatoria nazionale test ingresso 2019- Primo scorrimento della graduatoria.All’atto dell’iscrizione ogni studente deve indicare le sedi per cui intende concorrere in ordine di preferenza. Queste preferenze non possono più essere cambiate o integrate oltre le ore 15.00 del 25 luglio.. A seguito, vienee in base a questa si assegnano i posti nelle varie università tenendo conto delle preferenze indicati dai candidati, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il fine della graduatoria nazionale è quello di: in alcuni atenei il punteggio del primo degli esclusi sarebbe stato sufficiente per entrare in altre università. Inoltre gli studenti vedono aumentare delle possibilità di buona riuscita: infatti lo stesso punteggio può non essere sufficiente per l’ingresso nella sede indicata come prima scelta, ma consentire comunque l’accesso in un altro ateneo. Tuttavia il meccanismo è abbastanza complesso e richiede agli studenti di seguire attentamente le procedure. Ecco i vari appuntamenti da non mancare.Leusando il portale www.universitaly.it a partire dal 3 luglio e fino al 25 luglio alle ore 15.00. E' importante ricordare che il candidato può modificare la sua scelta di preferenze sull'Ateneo dove immatricolarsi fino appunto al termine ultimo stabilito per le iscrizioni.. Per maggiori informazioni su costo e modalità di pagamento, bisogna far riferimento ai bandi pubblicati da ogni Ateneo., in forma anonima in quanto ad ogni prova valutata viene associato il codice personale assegnato al candidato il giorno della prova. Il 27 Settembre, invece, sono usciti i risultati nominativi, per cui ogni studente può verificare la sua posizione nella sua area personale e controllare il proprio compito. Il 1 ottobre è la volta della pubblicazione della graduatoria nazionale. Il calendario di pubblicazione dei risultati delle graduatorie medicina 2019 è il seguente:- risultati Medicina- risultati Veterinaria- risultati Architettura- risultati nominativi Medicina, Veterinaria, Architettura, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultanoal corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.A questo punto lo studente può risultare Assegnato o Prenotato per una data sede universitaria. Qual è la differenza?Lo studenterientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e deve immatricolarsi presso la sede e il corso assegnato entro 4 giorni (sabato e festivi esclusi).Lo studenteinvece non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta quindi prenotato su una scelta successiva. A quel punto il candidato può decidere se immatricolarsi, sempre entro i canonici 4 giorni, oppure attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. In ogni caso,In ogni caso entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento di graduatoria, esclusi sabati e festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse all’immatricolazione nell’area riservata del sito Universitaly.Stanti questi tempi,. Nel caso del primo scorrimento, bisognerà. Quindi. Infatti se tutti i posti della prima preferenza utile espressa da un candidato prenotato vengono effettivamente occupati, al successivo scorrimento sarà assegnato alla scelta successiva e si dovrà per forza immatricolare, pena l’esclusione dalla graduatoria medicina 2019.In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:Se invece avete già un passato universitario e qualche CFU sulle spalle, è possibile anche richiedere l'iscrizione ad anni successivi al primo, a patto che ci siano posti sufficienti per l'anno per cui si richiede l'iscrizione. Tali posti sono quelli che si liberano in seguito a rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento. Si fa sempre riferimento ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, senza contare il numero di ripescati a causa del Bonus Maturità . Chidecide di iscriversi ad anni successivi al primo, lascia un posto agli studenti che nellesono in posizione utile, ma non ancora immatricolati.