Universitaly: come registrarsi e iscriversi ai test di ingresso

Test d’ingresso 2020: come registrarsi su Universitaly

Collegati sul sito Universitaly.

Clicca su “Perché e come registrarsi” posto in alto a destra.

Clicca sul pulsante “Registrati ora”.

Inserisci i dati personale e anagrafici richiesti.

Una volta effettuata la registrazione vai sulla tua posta elettronica per confermare la tua identità.

Ritorna sul portale ed effettua il login.

Test d’ingresso di Medicina: come iscriversi al test su Universitaly

Informativa sull’attuale decreto: troverai le integrazioni date dall’emergenza sanitaria da coronavirus e le indicazioni circa la natura dei test e le procedure per lo svolgimento dello stesso nella sede più vicina a te.

Scelta del corso per il test: qui dovresti cliccare sulla casella del corso da te scelto e successivamente sul pulsante “Iscriviti”.

Scelta della sede: in questo terzo momento, sull’esempio dello scorso anno, dovresti scegliere la sede in cui sostenere il test e le altre preferenze di assegnazione

Ricevuta: nello spazio “La mia situazione” troverai un primo codice di iscrizione e un pdf con la ricevuta e tutte le azioni per pagare il MAV.

L’attesa è finita: da oggi è possibile fare l’iscrizione alsu, il portale del Ministero dell'Università e della Ricerca creato appositamente per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi. Sul sito bisognerà effettuare precise procedure e rispettare le scadenze scritte sulE tu, sai come registrarti e iscriverti al? Ecco una guida completa pensata per te.Primo passo da fare per iscriversi ai test di ammissione aè collegarsi al portalee completare tutte le procedure richieste. Prima di iniziare assicurati di avere tutti i documenti con te e controlla l'accesso sul tuo indirizzo di. Se hai bisogno che qualcuno ti guidi passo dopo passo, ecco tutte le operazioni che devi effettuare.Per effettuare l’iscrizione al test per l’ammissione ai corsi ad accesso programmato, invece, bisogna accedere nell’apposita sezione “” una volta effettuato il login. Come procedere? Ecco i punti che potresti trovare sull’esempio dello scorso anno: