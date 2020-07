Test d'ingresso 2020, criteri di valutazione della prova di ammissione

13.072 in Medicina e Chirurgia;

890 in Medicina Veterinaria;

6.435 in Architettura;

6789 Scienze della Formazione Primaria;

26.602 Professioni sanitarie.

Test di ingresso 2020 Medicina e Chirurgia: criteri per l’assegnazione del punteggio

12 quesiti di Cultura generale;

10 quesiti di Ragionamento logico;

18 quesiti di Biologia;

12 quesiti di Chimica;

8 quesiti di Fisica e Chimica.

1,5 punti per ogni risposta corretta;

-0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test di ingresso 2020 Medicina Veterinaria: criteri per l’assegnazione del punteggio

12 quesiti di Cultura generale;

10 quesiti di Ragionamento logico;

16 quesiti di Biologia;

16 quesiti di Chimica;

6 quesiti di Fisica e Matematica.

1,5 punti per ogni risposta corretta;

-0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data.

Test di ingresso 2020 Architettura: criteri per l’assegnazione del punteggio

12 quesiti di Cultura generale;

10 quesiti di Ragionamento logico;

16 quesiti di Storia;

10 quesiti di Disegno e Rappresentazione;

12 quesiti di Fisica e Matematica.

1,5 punti per ogni risposta corretta;

-0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data.

Le date fissate per il test di ingressosono state stabilite dal Miur a livello nazionale:Ciascuna prova inizierà allee avrà una durata di, tuttavia le materie e le domande di ognuna saranno diverse in base al corso scelto.per ogni corso di laurea ammontano a:La prova consiste nella soluzione dicon cinque opzioni di risposta così ripartite:Ad ogni risposta viene assegnato un punteggio secondo i seguenti criteri:Ilche si può totalizzare è dunque pari a, mentreda raggiungere per essere considerati idonei ed entrare così in graduatoria è pari aIn caso di parità di punteggio, alle materie oggetto di prova viene assegnata un’importanza diversa seguendo il seguente criterio di giudizio: ‘prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica’.Ilsul portale online Universitaly sarà possibilenella prova di ammissione in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatra e Protesi dentaria mentre ilsul medesimo portale verranno pubblicaticosì da permettere ai candidati di visualizzare gli errori e confrontare le domande con il punteggio totalizzato.Ilusciràin cui i candidati idonei potranno consultare il proprio stato di assegnato o prenotato, mentre dainizieranno tutti iLa prova consiste nella soluzione dicon cinque opzioni di risposta così ripartite:Ad ogni risposta viene assegnato un punteggio secondo i seguenti criteri:Ilche si può totalizzare è dunque pari a, mentre lada raggiungere per essere considerati idonei ed entrare così in graduatoria è pari aIn caso di parità di punteggio, alle materie oggetto di prova viene assegnata un’importanza diversa seguendo il seguente criterio di giudizio: ‘prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, chimica, biologia, fisica e matematica’.In caso di ulteriore parità inoltre prevale il candidato anagraficamente più giovane.Versosul portale online Universitaly sarà possibile visualizzare il punteggio ottenuto nella prova di ammissione in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatra e Protesi dentaria mentre versosul medesimo portale verranno pubblicati glicosì da permettere ai candidati di visualizzare gli errori e confrontare le domande con il punteggio totalizzato.I primi di ottobre usciràin cui i candidati idonei potranno consultare il proprio stato di assegnato o prenotato, mentre dainizieranno tutti iLa prova consiste nella soluzione dia risposta multipla con cinque opzioni di risposta così ripartite:Ad ogni risposta viene assegnato un punteggio secondo i seguenti criteri:Da quest'anno però la prova, bensìE quindi non ci sarà neanche una data unica per lo svolgimento del test, infatti il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stabilito che