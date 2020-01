Test ingresso 2020: Date e calendario ufficiale

DATE TEST INGRESSO MEDICINA 2020

DATE TEST INGRESSO PROFESSIONI SANITARIE 2020

DATE TEST ARCHITETTURA 2020 E DESIGN 2020

DATE TEST INGRESSO 2020: BIOTECNOLOGIE E AREA SCIENTIFICA

DATE TEST AMMISSIONE: INGEGNERIA 2020

DATE TEST INGRESSO UNIVERSITÀ: ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

DATE TEST AMMISSIONE: PSICOLOGIA E SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA

DATE TEST INGRESSO: LINGUE E COMUNICAZIONE

Mettete da parte ansie e paure, c'è Skuola.net a sostenervi ma soprattutto ad aiutarvi per essere pronti e preparati per il giorno del test di ingresso all'università,. Vi riportiamo tutti gli aggiornamenti minuto per minutoagli appuntamenti con i test delle università private, fino a tutte le news sui corsi ad accesso programmato locale.Scopri tutto quello che c'è da sapereGuarda anche:Ecco, e dei corsi di laurea dell'area medico-sanitaria. In questa area sono comprese anche Veterinaria, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Medicina in lingua inglese. Troverete anche: dal 29 febbraio al 7 marzo 2020: 6, 7 marzo 2020: fine marzo 2020: 27 febbraio 2020: 25 febbraio 2020: 14 febbraio 2020: 5 marzo 2020 (computer based): settembre 2020: 1 febbraio 2020: settembre 2020: 28 febbraio 2020: 28 febbraio 2020: 28 febbraio 2020: settembre 2020: - 24 aprile 2020 (solo infermieristica); - 2 settembre 2020; - 2 ottobre 2020settembre 2020Il test di ingresso per entrare nei corsi di laurea di Architettura è gestito a livello nazionale, mentre il test di Design è gestito a livello locale. Ecco le: settembre 2020: da marzo 2020: da marzo 2020: settembre 2020: settembre 2020: settembre 2020Per quanto riguarda i test di ingresso dell'area scientifica, non sono organizzati a livello nazionale ma a livello locale dalle singole università. Tuttavia molti atenei scelgono di affidarsi al consorzio nazionale CISIA per la compilazione e l'organizzazione del test. Ecco le: il test ingresso biotecnologie 2020, test ingresso biologia 2020, test ingresso scienze motorie 2020,e degli altri corsi del settore.: settembre 2020: marzo 2020 (varie date): settembre 2020: da aprile 2020: settembre 2020: 5 marzo 2020: settembre 2020: settembre 2020: settembre 2020: da aprile 2020: date varie da luglio 2020: sessione ordinaria di aprile 2020 e sessione straordinaria di settembre 2020: - luglio 2020 (Viticoltura/Enologia/ Scienze e Tecnologie biomolecolari); - agosto 2020Anche per Ingegneria e Agraria sono state fornite delle date in cui si svolgeranno le prove, presso alcune università:: settembre 2020: marzo 2020 (varie date) e aprile 2020 (varie date): da marzo 2020 (elenco completo TIL-I : da aprile 2020: 18 aprile 2020: da aprile 2020Alcune prestigiose università come Bocconi, Luiss e Cattolica hanno già stabilito. Anche per i test CISIA è stato comunicato un periodo di riferimento. Ecco tutti gli appuntamenti per il test ingresso economia 2020 e il test ingresso giurisprudenza 2020.: 2° round: 31 gennaio 2020/3° round: 24 aprile 2020: fine giugno 2020: febbraio 2020: da febbraio 2020: da febbraio 2020: settembre 2020: marzo 2020 (varie date) e aprile 2020 (varie date): maggio 2020/settembre 2020: aprile 2020/ agosto 2020: marzo 2020/ agosto 2020: maggio 2020: 1° sessione: 16 gennaio 2020 / 2° sessione: maggio 2020Il, a numero chiuso, è gestito a livello locale dalle singole università secondo le direttive Miur. Ecco gli appuntamenti confermati per le date per il Test ingresso Psicologia 2020, Sociologia, Scienze Sociali nelle varie università:: settembre 2020: da maggio 2020- Cattolica Milano e Brescia: luglio 2020- Bicocca Milano: 1°/2° sessione CBT: maggio 2020; prova PBT: settembre 2020- Bologna: tra aprile e maggio 2020: settembre 2020: marzo 2020/agosto 2020: tra agosto e settembre 2020: settembre 2020: settembre 2020Per le lauree dell'area lingue e comunicazione sono state comunicate alcune, anche se per molte università il calendario della prova è in fase di lavorazione. Ecco tutti gli appuntamenti per il test scienze della comunicazione e il test di lingue.- Ca' Foscari Venezia: aprile 2020: settembre 2020: settembre 2020: settembre 2020: settembre 2020: agosto 2020: settembre 2020