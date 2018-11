Test Ammissione Luiss 2019: iscrizioni, date, informazioni

Se state pensando di iscrivervi all'università Luiss, ecco tutte le informazioni relative a iscrizioni e date del test di ammissione ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2019-2020. Come funziona l'ammissione alla Luiss? Bisogna fare un test d'ingresso? Quando e come si svolgerà e quanto costa partecipare? Vediamo queste e tutte le altre informazioni necessarie per iscriversi.

Test di ammissione Luiss 2019: ecco tutti i corsi ai quali ci si può iscrivere

Economia e management

Giurisprudenza

Scienze politiche

Management and Computer Science

Economics and Business

Scienze Politiche – Politics Philosophy and Economics

Test di ammissione Luiss 2019: dove, quando, informazioni

Test di ammissione Luiss 2019: come iscriversi

Carta di Credito;

Servizio CBILL, che consente il pagamento presso gli sportelli bancari abilitati o il proprio Internet Banking o altro canale messo a disposizione dalla propria banca. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i parametri che saranno inviati all’email indicata dal candidato.

Durante la compilazione della domanda di partecipazione al test agli studenti viene richiesto di selezionare, tra le seguenti, il corso di laurea per il quale vogliono concorrere.Ci sonoerogati in lingua italiana e il cui test verrà somministrato inCi sono, inoltre, una serie di corsi in lingua inglese il cui test verrà erogato inLa prova di ammissione alle facoltà sopraelencate della Luiss si terràallee in altresparse da Nord a Sud.L'iscrizione deve essere preceduta da un, indipendentemente dal corso di laurea scelto dal candidato. Per maggiori informazioni in merito alla prova e il suo svolgimento bisogna consultare attentamente il bando di concorso Per essere ammessi su un totale di 100 punti bisognerà totalizzarne almeno 65 (), comprensivi di eventuale bonus. Non c'è, pertanto, un numero programmato di ammessi.Le graduatorie, espresse in centesimi e distinte per ciascuno corso di laurea, verranno stilate basandosi sul risultato di questi test.Per iscriversi al test d'ingresso unico valido per tutte le facoltà della Luiss è necessario pagare unapari ain una delle seguenti modalità:Una volta provveduto al pagamento bisognerà compilare la domanda di partecipazione alla prova di ammissione fornendo tutta la(nello specifico: documento d’identità e codice fiscale del candidato, indirizzo email dell’istituto scolastico di provenienza, se in possesso copia in formato PDF del certificato SAT/ACT/ECDL/EIPASS).Qui si può procedere con la domanda di iscrizione