Risultati test Bocconi 2020, gli esiti della prova del 31 gennaio

Studenti ammessi

• Soddisfacimento dei requisiti curricolari previsti;

• Immatricolarsi entro le scadenze previste.



Studenti non ammessi

Studenti non ammessi con inserimento in lista di attesa

Per tutti coloro che hanno partecipato alla sessione invernale, la, e che dunque hanno svolto il test di ingresso nelle sedi di Milano, Roma, Bari e Padova, per accedere ai corsi di laurea nella, la data attesa per la pubblicazione degli esiti è ilnel tardo pomeriggio.Alla Winter session hanno partecipato gli studenti iscritti al quinto anno della scuola superiore e gli studenti provenienti da altre università.Dopo aver svolto la prova di ammissione, per conoscere l’esito, i candidati potranno accedere al portale online My Application e visualizzare il proprio stato:oppureGuarda anche:Gli aspiranti che risultano ammessi ricevono un’offerta di immatricolazione che sarà confermata solo a seguito del soddisfacimento di due requisiti fondamentali:Qualora questi due requisiti non vengano soddisfatti, l’offerta di immatricolazione decade definitivamente.La mancata ammissione è determinata non solo dal punteggio insufficiente ottenuto alla prova di ammissione, ma anche dalla somma di altri fattori tra cui il curriculum scolastico, il raggiungimento o meno di certificazioni linguistiche, le preferenze espresse nel momento dell’iscrizione al test in relazione anche ai posti disponibili.Si tratta di studenti non ammessi nei corsi di laurea prescelti a causa della mancanza di posti disponibili nelle preferenze espresse al momento dell’iscrizione al test. Tuttavia, sono inseriti in una lista di attesa in caso di posti vacanti dovuti ad una rinuncia di immatricolazione da parte degli ammessi.