Test d’ingresso 2020: pubblicate le date delle prove d'accesso alle facoltà a numero chiuso

Test d'ingresso 2020/2021: il ministero dell'Università ha pubblicato le date

Test d'ingresso 2020: le date ufficiali

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: 1 settembre 2020 ;

; Medicina Veterinaria: 2 settembre 2020 ;

; Architettura: 3 settembre 2020 ;

; Professioni sanitarie: 9 settembre 2020 ;

; Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese (IMAT): 10 settembre 2020 ;

; Scienze della formazione primaria: 11 settembre 2020 ;

; Professioni sanitarie (corso di laurea magistrale): 30 ottobre 2020.

Anche se in piena emergenza Coronavirus, l'attività del. Proprio in queste ore sono state comunicate leai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. Scopriamo insieme le date scelte dal MI per i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso per l’anno accademico 2020/2021.Le date dei test di ammissione sono consultabili anche sul sito del Ministero , come di consueto,. Questo l'ordine di svolgimento: a fare da apripista sarà il, calendarizzato per il primo giorno di settembre, a seguire ci sarà il test di Veterinaria , poi Architettura, dopodiché sarà la volta delle Professioni sanitarie, di Medicina e Chirurgia in lingua inglese, di Scienze della formazione primaria, a chiudere il test per l’accesso ai corsi di laurea magistrale nelle Professioni Sanitarie. Ma vediamo nel dettaglio tutte le date:Di seguito troverete tutte le date dei test d’ingresso nazionali per le facoltà a numero chiuso per l’anno 2020/2021: