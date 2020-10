Professioni Sanitarie 2020, rinviati i test d'ingresso alle lauree magistrali

Test d’ingresso magistrale professioni sanitarie 2020: salta la prova

Quando si svolgerà il Test d’ingresso magistrale professioni sanitarie 2020?

Quest’anno è senza dubbio un anno particolare a causa della pandemia che ha investito il mondo all’inizio del 2020: tra lockdown, quarantene e chiusure varie ancora oggi non è possibile tornare alla normalità per via dell’elevato numero di contagi. Ed è proprio questaProprio nella giornata di ieri infatti si sono visti: ma scopriamo meglio cos’è successo.Il test d’ingresso per l’fissato per ilè stato. Questa la decisione presa dal Ministero dell’Università e della Ricerca nella giornata di ieri. E quindi tramite una nota pubblicata proprio dal Ministero e firmata quindi dal Ministro Manfredi gli studenti sono stati informati che. Ma quando si potrà svolgere allora il test?Nellatramite la quale il Test d’ingresso magistrale Professioni Sanitarie 2020 è stato rinviatoper lo svolgimento. Infatti si legge che: “Tenuto conto dell’evoluzione del quadro pandemico e di eventuali ulteriori disposizioni in materia, - la nuova data - sarà fissata entro il mese di marzo 2021.” Inoltre, visto quindi che la nuova data in cui gli studenti dovranno sostenere il testil Ministero sottolinea e assicura che: “Gli atenei, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, assicureranno il recupero delle attività formative e degli esami di profitto relativi al primo semestre nel corso dell’anno accademico 2020-2021.” Dunque il tempo perso in questo periodo emergenzialeil tutto a discrezione dei singoli atenei.