Test professioni sanitarie 2020, i trucchi per rispondere ai quiz

Test professioni sanitarie 2020: studio e strategia

, il giorno del temutissimo, si avvicina sempre di più e la tensione aumenta fra gli iscritti. Si tratta infatti diche tra migliaia di aspiranti universitari decreterà i vincitori deiper l’anno accademico 2020/21.Proprio per questo, è importante rispondere in modo corretto a quante più domande possibili poiché anche una sola risposta corretta potrebbe fare la differenza tra l’ammissione o l’esclusione per il corso di laurea scelto.I criteri vigenti per stabilire il punteggio per il test in Professioni Sanitarie 2020 stabiliscono che per ognivengono assegnati, per ognie infine per ogni. Questo significa chesul punteggio totale in modo da evitare il rischio delle risposte buttate a caso con la speranza di essere fortunati e indovinare quella giusta. Per questo, se fra le 5 opzioni di risposta non abbiamo proprio idea di quella giusta, è preferibile lasciarla in bianco. Ma non sempre però! Infatti se riusciamo ad individuare le risposte più probabili e scartare quindi quelle sicuramente sbagliate, allora possiamo tentare di ragionare su quella che sarà giusta.Prima di tutto però è importante sapere che i trucchi possono servire, ma non bastano! È essenziale infattiper poter ottenere diffusamente un buon punteggio. Nonostante questo però, accanto all’, è importante anchee perché no, anche dise le domande sono a trabocchetto come spesso accade nei test a risposta multipla.Insomma, dopo aver incamerato quante più nozioni possibili, è sempre meglio avere in tasca una buonadi base che potrà aiutarci a superare la prova. Vediamo quindi quali trucchi è possibile mettere in pratica.Guarda anche:Per prima cosa date un’occhiata sommaria e generale al test e. Cominciate quindi annerendo sul foglio apposito le risposte che sapete essere giuste con certezza.se non sapete le successive perché avrete tempo per tornare a rifletterci successivamente.Il tempo è un elemento fondamentale per superare una prova, altrimenti, se non si dosa bene, si rischia di non riuscire a completarla tutta. Poiché si tratta di, ilsi aggira intorno a. Per controllarlo e gestirlo bene in base alle domande si consiglia di indossarein quanto non saranno ammessi gli smartwatch.(può differire anche solo una parola)Ad esempio di fronte alla domanda ‘Quale delle seguenti coppie è formata da due numeri pari?’, si possono trovare le seguenti opzioni di risposta:In questo caso, i numeri che compaiono nella maggioranza delle risposte sono 2 e 4 e quindi la a) sarà molto probabilmente quella giusta.Fra le opzioni di risposta, possiamo incontrare. Se ciò accade, allora. Potete quindi escluderle dalla rosa delle risposte corrette in quanto rappresentano semplicemente un trabocchetto inserito appositamente per confondere.Un modo per districarsi fra le opzioni di risposta è, ovvero tutte quelle definizioni al cui interno presentano termini come ‘sempre’, ‘mai’, ‘solo’, ‘qualunque’, 'qualsiasi', ‘nessuno’, ‘tutti’, ecc., dato che ben poche cose nel nostro universo sono assolute!Molte domande, soprattutto quelle che presentano numeri magari frutto di calcoli, presentano, sia negative che positive. In questi casi, è meglio concentrarsi sulle, più probabili quindi rispetto a quelli esageratamente sproporzionati e agli antipodi gli uni rispetto agli altri.Se ad esempio una domanda chiede ‘Quante molecole ha l’Ossigeno?’I due estremi corrispondenti alla b) e alla d) difficilmente saranno corretti, quindi si ha il 50% di individuare quella corretta fra la a) e la b).Come abbiamo detto,. Questo vi sarà utile non solo per non perdere tempo, ma anche perchéAd esempio se non ricordate ‘A quale classe di specie animali appartiene la balena?’, andate avanti perché una delle domande successive potrebbe iniziare con ‘La balena, mammifero acquatico che…’.Inoltre a volte alcunepresenti nelle domande,rivelandone e quindi suggerendone la correttezza.Accade spesso che tra le opzioni di risposta vengono presentate. In questi casi è molto probabile che quella giusta si nasconda dietro uno dei due. Anche in questo caso avete il 50% di probabilità di indovinare quella corretta, magari aiutandovi con il ragionamento o con le conoscenze su concetti simili e vicini a quelli espressamente richiesti.Ad esempio, alla domanda ‘La bandiera dell’Italia quale altro colore presenta oltre il rosso e il verde?’ se ipotizziamo le seguenti risposteÈ opportunorappresentati dalla b) e dalla c) perché in una di queste sicuramente si nasconde quella giusta.