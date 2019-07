Test Infermieristica 2019: date, bando, ammissione

Infermieristica;

Logopedia;

Fisioterapia;

Ostetricia;

Igiene dentale;

Podologia;

Ortottica;

Terapia della Neuro-psicomotricità infantile.



Test in Infermieristica 2019: la data

La classe di laurea in Infermieristica

Test infermieristica 2019: durata del test, domande e punteggio

12 quesiti di cultura generale ;

di ; 10 quesiti di logica ;

di ; 18 quesiti di biologia ;

di ; 12 quesiti di chimica;

8 quesiti di fisica e matematica.

1,5 punti per ogni risposta esatta ;

per ogni ; -0,40 per ogni risposta sbagliata ;

per ogni ; 0 punti per ogni risposta non data.

Test infermieristica 2019: Graduatoria per preferenza o punteggio

Test Infermieristica 2019: il punteggio minimo

Test professioni sanitarie infermieristica: i posti disponibili 2019

CHIETI-PESCARA

VASTO 50

CHIETI 145

PESCARA 50

L'AQUILA L'AQUILA 133



Cattolica del Sacro Cuore

POTENZA 55

MARSICOVETERE 35

FOGGIA MATERA 40

LAGONEGRO 25



CATANZARO CATANZARO 325



CAMPANIA - "L. VANVITELLI"

AVELLINO 105

NAPOLI - Vanvitelli 87

AVERSA 25

NAPOLI - IRCS Istituto Tumori Fondazione Pascale v. M.Semmola 80131- Napoli 30

NAPOLI - ASL NA1 Ospedale SM degli Incurabili v. M.Longo - 80123 Napoli 60

NAPOLI 10

NAPOLI - AO dei Colli - Ospedale Monaldi - Napoli 35

CASERTA 30

ARIANO IRPINO 60

Napoli Federico II NAPOLI 420

SALERNO

BARONISSI 75

SALERNO 75



BOLOGNA

BOLOGNA 240

FAENZA 138

RIMINI 190

FERRARA

PIEVE DI CENTO 74

FERRARA 166

MODENA e REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA 122

MODENA 148

PARMA PARMA 160

PIACENZA 80



TRIESTE

TRIESTE 103

UDINE UDINE 95

PORDENONE 45



Cattolica del Sacro Cuore

ROMA - Istituto Suore della Misericordia 20

ROMA - Istituto Padre Luigi Tezza 35

ROMA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 80

ROMA - Azienda Ospedaliera San Filippo Neri

ROMA "La Sapienza"

ROMA - Corso di laurea X -Azienda policlinico Umberto I - in collab. Unitelma Sapien 200

ROMA - ASL ROMA 2 29

ROMA - Corso di laurea B - Azienda Policlinico Umberto I 170

ROMA - Corso di laurea C-Azienda Policlinico Umberto I 170

VITERBO 43

ROMA - Corso di laurea L- Az S. Giovanni Addolorata 45

RIETI 95

GAETA 80

ROMA - Centro Studi S.G. di Dio Osp.S.Pietro 29

ROMA - Corso di Laurea J - ASL Roma 1 48

FROSINONE 105

BRACCIANO 77

ROMA - Corso di laurea A - Azienda Policlinico Umberto I 170

ROMA - Celio 24

CASSINO 70

ROMA - Corso di laurea M - Roma Azienda S.Camillo-Forlanini (S.Camillo) 50

ROMA - Corso di laurea D - Roma Azienda Policlinico Umberto I/Aeronautica Militar 100

TERRACINA 80

CIVITAVECCHIA 62

COLLEFERRO 66

ROMA - ASL Roma 3 - Ostia 29

ROMA - A.O. S. Camillo 24

ROMA - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 53

ROMA 10

NETTUNO 48

LATINA 130

ROMA - Corso di laurea I - I.F.O. 48

ROMA - Corso di laurea E - ASL Roma 1 - S.Spirito 47

ROMA "Tor Vergata"

TIVOLI 210

FRASCATI 85

SORA 175

ROMA 255

UniCamillus

ROMA 35

Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA ROMA 73



GENOVA GENOVA - A.O.U. San Martino Via L.B. Alberti, 4 75

CHIAVARI 35

GENOVA - E.O. Osp.Galliera Mura delle Cappuccine 14 45

SAVONA 60

IMPERIA 35

GENOVA - ASL 3 Genovese Via Bertani, 4 60

LA SPEZIA 40



BRESCIA

MANTOVA 65

DESENZANO DEL GARDA 50

BRESCIA 80

ESINE 30

CREMONA 60

CHIARI 40

Cattolica del Sacro Cuore

BRESCIA 85

HUMANITAS University

BERGAMO 35

PIEVE EMANUELE

INSUBRIA

VARESE 75

COMO 74

MILANO

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 30

CREMA 30

RHO 30

SAN DONATO MILANESE 35

MAGENTA 35

MILANO 425

BUSTO ARSIZIO 35

MILANO-BICOCCA

SONDRIO 45

BERGAMO 75

MONZA 74

LECCO 50

PAVIA

VIGEVANO 50

PAVIA - ISTITUTO DI CURA CITTA' DI PAVIA 50

PAVIA - POLICLINICO SAN MATTEO 100

S. Raffaele MILANO PONTE SAN PIETRO 40

MILANO 75



Politecnica delle MARCHE

MACERATA 65

FERMO 65

ASCOLI PICENO 65

ANCONA 130

PESARO 65

MOLISE

Cattolica del Sacro Cuore

CAMPOBASSO 50

MOLISE

CAMPOBASSO 75

ROMA "La Sapienza" POZZILLI 100

ISERNIA 67



VERONA BOLZANO 150



VERONA TRENTO 140



Cattolica del Sacro Cuore

TORINO 50

PIEMONTE ORIENTALE

NOVARA 294

TORINO CUNEO 120

TORINO 300

ASTI 75

ORBASSANO 120

IVREA 75



BARI

TRICASE 81

TARANTO 102

BARI (AOU Policlinico, Piazza Giulio Cesare 11 e AUSL BA, P.O. DI VENERE) 128

ACQUAVIVA DELLE FONTI 79

BRINDISI 79

LECCE 79

I.R.C.C.S "Saverio De Bellis" Castellana Grotte 30

FOGGIA SAN GIOVANNI ROTONDO 29

BARLETTA 74

FOGGIA 99



CAGLIARI

CAGLIARI 80

NUORO 30

SASSARI SASSARI 145



CATANIA

CATANIA 149

MESSINA

MESSINA 300

PALERMO PALERMO - nursing 30

PALERMO 210



FIRENZE

FIRENZE 557

PISA

PISA 330

SIENA SIENA 205



PERUGIA TERNI 70

FOLIGNO 70

PERUGIA 150



TORINO AOSTA 25



FERRARA

ADRIA 99

PADOVA

MONTECCHIO PRECALCINO 78

PORTOGRUARO 77

VENEZIA 95

PADOVA 98

ROVIGO 78

MONSELICE 78

FELTRE 80

TREVISO 97

VERONA LEGNAGO 90

VERONA 250

VICENZA 90



Il tuo sogno è diventare infermiere? Allora anche tu dovrai superare il. Infatti, in tutta Italia i corsi di Infermieristica sono, e iIlè annoverato infatti fra le professioni sanitarie e di conseguenza anche il test sarà comune a tutti gli altri corsi compresi in esse.In particolare, i principali corsi compresi all'interno delle professioni sanitarie sono:Anche se il programma e la struttura del test d'ingresso sono stabilite dal Ministero, a differenza del test per i corsi di laurea in medicina, architettura e veterinaria, quello inè gestito localmente dalle singole università, che decidono il contenuto delle domande e poi stilano la graduatoria finale. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulIl test di ingresso in Professioni sanitaria 2019 è ad accesso programmato e si svolgerà mercoledì 11 settembre alle ore 11:00 in tutta Italia.Le scadenze e le procedure di iscrizione online saranno attivate da ogni ateneo in autonomia.Guarda anche:Laa cui appartiene Infermieristica è contrassegnata dalche racchiude le professioni sanitarie infermieristiche e la professione sanitaria ostetrica. Questa classe di laurea comprende quindi tre corsi di laurea: Infermieristica, Ostetricia, Infermieristica pediatrica.Ogni ciclo di studi fra questi è caratterizzato dall'a contatto con i pazienti., ma qualora si volesse, è possibile proseguire gli studi con la. Tuttavia, èIl, e quindi in professioni sanitarie 2019, si terrà in tutti gli atenei statali mercoledì 11 settembre 2019.La prova consiste inda svolgere inle materie su cui si cimenteranno i futuri infermieri saranno così ripartite:In base alle risposte date, il punteggio è così calcolato:Per consultare in modo approfondito gli argomenti divisi in ciascuna materia oggetto di prova clicca qui Le graduatorie per stabilire i candidati del test professioni sanitarie 2019 ammessi possono essere stilate in 2 modi differenti:: se l'ateneo stila la graduatoria in questo modo, la prima scelta tra i corsi di laurea preferiti prevale sul punteggio totale. Ogni ateneo, in sintesi, compila differenti graduatorie per ogni singolo corso di laurea, sulla base dell'ordine di preferenze indicato dai candidati.tra coloro che hanno indicato come prima scelta per l'appunto Fisioterapia. I restanti posti, saranno divisi in base al punteggio tra coloro che hanno scelto Fisioterapia come seconda scelta, e così via. In questo modo si hanno più probabilità, in caso di punteggio alto, di entrare nel corso di laurea preferito. Al contrario però è più difficile entrare nei corsi di laurea di seconda e terza preferenza.: quando, invece,l'ateneo compila una graduatoria generale sulla base del punteggio di ognuno dei partecipanti al test di ingresso professioni sanitarie seguendo l'ordine di preferenza indicato al momento dell'iscrizione. Questo tipo di graduatoria tende a premiare il punteggio finale e dà pari probabilità di entrare per le preferenze indicate.Per entrare nella graduatoria di tutte le professioni sanitarie occorre totalizzare almeno 20 punti.Per ogni corso di laurea però, a seconda del numero degli iscritti, può variare il punteggio minimo necessario per rientrare tra chi riesce ad ottenere uno dei posti disponibili. Se, ad esempio, per entrare a fisioterapia gli scorsi anni ci sono voluti 50 punti, in infermieristica invece - dati i numeri di posti disponibili abbastanza elevati - potrebbero essere sufficienti, come nel 2017 o nel 2018. Tuttavia, le probabilità di entrare cambiano di molto a seconda dell'ateneo e del rapporto posti/iscritti nell'università scelta.I posti disponibili per l'anno accademico 2019/20 in Italia per il corso di laurea in Infermieristica sono ben 15.069, la laurea ad accesso più alto fra tutte le professioni sanitarie.Sono previsti invece soltanto 191 posti totali per il corso di laurea in Infermieristica pediatrica e 831 in Ostetricia.