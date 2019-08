Test Scienze della Formazione Primaria 2019: guida alla prova di ammissione

Data del test scienze della formazione nelle università pubbliche : 13 settembre ore 11.00

Domande test scienze della formazione primaria

40 di competenza linguistica e ragionamento logico

20 di cultura letteraria, storico-sociale e geografica

20 di cultura matematico-scientifica.

Test scienze della formazione primaria: modalità di svolgimento e punteggi

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta errata o non data;

Test ingresso scienze della formazione primaria: punti extra per le competenze linguistiche

B1 punti 3

B2 punti 5

C1 punti 7

C2 punti 10

Test ingresso scienze formazione primaria: punteggio minimo per entrare e criteri di valutazione

prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;

in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

In questa guida vi spiegheremo le modalità, i contenuti e tutto quello che c'è da sapere sulalle ore 11. Ilsi svolgerà infatti in un'unica data a livello nazionale. Tuttavia, la facoltà a numero chiuso rappresenta un'eccezione, perché ilè gestito dai singoli atenei, che comunque devono rispettare le regole imposte dal bando del Ministero. Quindi, ogni università pubblicherà il suo bando con tutte le modalità di iscrizione, partecipazione e immatricolazione. I posti disponibili ad oggi sono 6789.Guarda anche:La prova di scienze della formazione primaria è predisposta da ciascuna università, e riguarda ottanta (80) quiz formulati con quattro opzioni di risposta e relativi agli argomenti indicati nel programma ministeriale. II test di ingresso per Scienze della Formazione Primaria si svolgeranno il prossimo 14 settembre alle ore 11.00, per una durata di 150 minuti. Per lasi terrà conto dei seguenti criteri:Laverrà integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua.di cui si è in possesso:I punteggi non sono sommabili tra loro.La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale era costituita dai candidati che sono riusciti ad ottenere una votazione non inferiore a 55/80. Questo vuol dire che se anche ci fossero meno ammessi rispetto ai posti disponibili, il corso si avvierebbe ugualmente. Ecco come si procederà in caso di