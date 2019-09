Test Scienze della Formazione Primaria 2019: domande, soluzioni e novità in tempo reale

Ore 11:00

Ore 9:00

Test Scienze della Formazione Primaria 2019: durata e struttura del test

• 40 quesiti di Competenza linguistica e Ragionamento logico;

• 20 quesiti di Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

• 20 quesiti di Cultura matematico-scientifica.



Test Scienze della Formazione Primaria 2019: punteggio del test

• 1 punto per ogni risposta corretta;

• 0 punti per ogni risposta errata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



• Livello B1 = 3 punti;

• Livello B2 = 5 punti;

• Livello C1 = 7 punti;

• Livello C2 = 10 punti.



• Prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;

• In caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

• In caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.



Test Scienze della Formazione Primaria 2019: la graduatoria

Test Scienze della Formazione Primaria 2019: cosa portare

• Documento di riconoscimento: carta di identità o passaporto (la patente potrebbe non essere accettata) in corso di validità;

• Ricevuta di iscrizione al test di ingresso in Scienze della Formazione Primaria 2019;

• Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al test di ingresso in Scienze della Formazione Primaria 2019.



• Un orologio analogico a lancette per controllare il tempo e dosarlo nel modo giusto;

• Una bottiglietta di acqua;

• Uno snack leggero e veloce per rischiararsi le idee.



Test Scienze della Formazione Primaria 2019: cosa è vietato portare

• Smartphone e Tablet;

• Smartwatch;

• Qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet;

• Penna diversa da quella assegnata dalla commissione;

• Matite;

• Libri e manuali;

• Quaderni;

• Fogli scritti estranei a quelli della prova;

• Auricolari.



L’attesa è finita per tutti gli iscritti al test in Scienze della Formazione Primaria 2019:si svolgein cui sono stati resi disponibilisuddivisi fra i diversi atenei italiani in cui è previsto tale corso di laurea per l’anno accademico 2019/20 in partenza.: Alle ore 11:00 nelle università partiranno i test di ingresso di scienze formazione primaria. Bisogna calcolare, però, che le operazioni preliminari potrebbero durare più tempo e che si possa partire con ritardo. Dal via alla prova, tutti i candidati avranno 150 minuti per svolgere il test.: Tutto è pronto per il test. In questo momento le università stanno svolgendo le attività di riconoscimento:per essere ammessi alla prova. L'inizio del test è fissato per le ore 11:00.Il test di ingresso durae si compone dicon quattro opzioni di risposta, distribuite in base alle materie nel seguente modo:Nonostante la data e l’orario siano stati stabiliti a livello nazionale dal Miur,pur rispettando la struttura, la durata, le materie e i programmi ministeriali a cui le domande devono attenersi, tuttaviaGuarda anche:Ilviene assegnato rispettando i seguenti criteri:A questo punteggio inoltre si aggiungono ulteriorise il candidato possiede unacompresa. Ogni livello certificato infatti gode di una propria valutazione:Ad ogni modo, ladi punteggio è fissata a. In caso di, sono stati definiti e ordinati alcuniper procedere con la valutazione e quindi con la selezione:Nonostante la data del test sia unica in tutta Italia, tuttavia. Alle singole università è affidato infatti il compito di, rese disponibili online sui rispettivi siti di ateneo.Per conoscere le modalità e i tempi di pubblicazione della graduatoria e quelli della successiva immatricolazione per gli idonei, si consiglia di leggere attentamentein cui si è sostenuto il test, per rintracciare notizie in merito.Per completare in tempo le procedure di riconoscimento e di ammissione al test, i candidati iscritti sono chiamati oggi a presentarsi conmuniti di:È consigliabile inoltre portare con sé:Per non incorrere nel, è opportuno rispettare ildi introdurre e usare i seguenti oggetti e dispositivi durante lo svolgimento del test: