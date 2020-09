Quanto dura il Test di Scienze della formazione primaria 2020?

Test Scienze della formazione primaria 2020: date, orari, durata del test

40 quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;

20 quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

20 quesiti di cultura matematico-scientifica.

Test scienze formazione primaria 2020, competenze linguistiche

Test Scienze della formazione primaria 2020: i posti disponibili

Test Scienze della formazione primaria 2020/2021: programma e argomenti da studiare

COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere

un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le

premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla

formulati anche con brevi proposizioni.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure

su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno

altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di diverse

forme di ragionamento logico.



CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA

La prova è mirata all’accertamento delle capacità di:

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico culturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;

b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia

degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con

riferimento alla specificità dell’organizzazione politica, economica e sociale e ai principali

fenomeni politico-culturali dell’età moderna e contemporanea;

c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica,

sociale ed economica.



CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA La prova è mirata all’accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando

criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista

scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle

conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria

euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell’informazione);

b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e

organismi viventi, evoluzione biologica);

c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione

dell’energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica,

ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).



Per chi aspettaed ha ancora dubbi riguardo gli orari e il calendario della prova di ammissione, è necessario sapere che il Mur ha ormai reso ufficiali le. Tra i test che riguardano l'accesso ai, c'è anche, che interessa a tutti coloro che vorranno intraprendereEcco i dettagli.Guarda anche:Ilcome accennavamo prevede una sola data per tutte le università italiane. Si terrà ilalleIle in questo tempo i candidati dovranno rispondere a 80 domande così suddivise:Per ogni risposta esatta, si guadagna un punto, mentre 0 sono i punti assegnati in caso di errore o risposta non data. Ricordate che l'ingresso in graduatoria è riservato ai candidati che abbiano totalizzato il punteggio minimo di 55/80.Pur trattandosi di una prova coordinata a livello nazionale, i contenuti del test e la graduatoria finale saranno stabilite da ciascuna università, basandosi sulle indicazioni ministeriali.La votazione è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, secondo il seguente punteggio:a. B1: punti 3b. B2: punti 5c. C1: punti 7d. C2: punti 10È giusto prepararsi al meglio per il, ma è anche utile conoscere quanti posti sono stati stanziati (anche in questo caso sempre a livello nazionale) per tutte le aspiranti matricole. Gli studenti dovranno far riferimento a un totale di. Qui la [url=http://https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Decreto+Ministeriale+n.+237+del+26+giugno+2020+-+Tabella+posti+disponibili.pdf/fec8dce8-91ce-5f18-c632-6f6089a671d6?version=1.2&t=1593614482126]tabella dei posti disponibili per ateneo[/url]Gli argomenti dellasono stabiliti dal Mur, mentre le varie università provvedono, sulla base dei programmi ministeriali, a stabilire le domande del test.Ecco cosa si deve studiare per superare il test di Scienze della formazione primaria e gli argomenti su cui verteranno i quiz: