Manfredi: Medicina, la scommessa è aumentare i posti. Lavoriamo su programmazione

Fonte: Gaetano Manfredi via FbPer il ministro dell’Universitàla parola chiave in risposta alla mancanza diè “programmazione”. Nel corso di un’intervista rilasciata a, infatti, ha ribadito che il suoè affidarsi alla pianificazione di nuovi posti per matricole e specializzandi di Medicina e Scienze infermieristiche in base alDopo aver aumentato i posti a Medicina fino a, cioè 1500 in più rispetto allo scorso anno, il ministro auspica di far accrescerei posti facendo restare i corsi a. Vediamo insieme le novità che ha anticipato nel dettaglio.Dopo l’è diventata sempre più evidente lache riguarda la mancanza di medici e infermieri nel sistema sanitario nazionale. L’auspicio del ministro dell’Universitàè proprio quello di aumentare i posti a Medicina come ha già fatto per l’anno accademico in corso. In un’intervista rilasciata a, infatti, ha raccontato che sebbene non tutti fossero d’accordo, ha aumentato i posti a Medicina fino ae conta “di fare lo stesso anche l'anno prossimo compatibilmente con le risorse che avremo a disposizione”. La pianificazione però non riguarda solo ilma dipende anche dal ministro della Salute. L’unica certezza per il prossimo anno, tuttavia, è che rimarrà il numero chiuso: “Abolire il numero chiuso significa fare affluire oggi sia a Medicina che alle Scienze infermieristiche un numero di persone sensibilmente superiore al reale fabbisogno. Ogni anno partecipano alle due prove di ammissione non meno di 60-70mila candidati quando il fabbisogno totale, non annuale cioè, è di alcune decine di migliaia di unità”. Un discorso simile vale per la carenza di: il ministro ha introdotto unaper ovviare al problema del cambiamento di specializzazione al secondo anno e ha inseritonel nuovo bando.Nel corso dell’intervista ilha dichiarato di essere altrettanto orgoglioso dei risultati ottenuti dopo l’sul. Le misure varate hanno infatti permesso di incrementare il numero degli iscritti alle università, circa il 5% in più tra le immatricolazioni, e di evitare ilper ragioni di carattere economico nel. Nella manovra appena varata, inoltre, sono stati confermatitra borse di studio e riduzione delle tasse. Queste risorse, infine, ci saranno per sempre essendo state scollegate dall'emergenza: “Mi sembra un segnale importante: l'investimento ha funzionato bene ed era giusto renderlo strutturale”.