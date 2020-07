Scadenza iscrizione test Medicina 2020: date utili e come iscriversi

Test di ingresso Medicina 2020: scadenze e modalità di iscrizione

Test di ingresso Medicina 2020: le altre date utili

• Test di Medicina e Chrirugia – Odontoiatria: 17 settembre 2020



Dal 1 Luglio 2020 si sono ufficialmente aperte le iscrizioni per, il cui svolgimento è stato fissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, per poter accedere aipresso le Università italiane.Per iscriversi al test di ingresso di Medicina è necessario collegarsi al sito www.Universitaly.it in quanto la procedura di iscrizione sarà soltantoDopo la registrazione al portale ai candidati viene richiesto l’inserimento nei relativi form dei propri, necessari per il riconoscimento. I candidati a questo punto devono inoltre specificarepresso cui intendono iscriversi qualora superino la prova di ammissione. Anche se si risulta idonei però, l’accesso all’immatricolazione è ovviamente vincolato dal numero di posti disponibili e dal punteggio ottenuto, per questo è importante valutare bene quali atenei indicare e in quale ordine di preferenza.In ogni caso, le preferenze espresse non potranno più essere modificate dopo il termine dioltre il quale non sarà più possibile iscriversi, ovveroPer completare l’iscrizione al test infine è obbligatorio versare il relativoindicato nella procedura online,Guarda anche:Dopo aver svolto la prova, per conoscerne i, i candidati dovranno nuovamente accedere al portalesu cui il CINECA pubblicherà i punteggi secondo il seguente calendario:IlUniversitaly permetterà dicon il relativo punteggio. Ilverrà infine pubblicatain cui i candidati, in base al punteggio e ai posti disponibili negli atenei indicati di proprio interesse, potranno verificare il loro stato di “” (idonei che possono immatricolarsi subito) o di “” (idonei in attesa di immatricolazione attraverso i successivi scorrimenti di graduatoria).Clicca qui per leggere il bando ufficiale, pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, del test di Medicina 2020